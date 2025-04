Te buty królowały już w poprzednim sezonie, ale będą też bardzo modne tej wiosny. Mają je w szafie niemal wszystkie gwiazdy i influencerki. Chodzi oczywiście o sneakersy Puma.

Sportowe buty powinny znaleźć się w szafie każdej kobiety – i to nie tylko tej, która uwielbia aktywnie spędzać czas na siłowni. Czasy, kiedy sneakersy nosiło się jedynie do biegania, minęły bezpowrotnie. Dziś śmiało możesz nosić je do eleganckich sukienek i klasycznych, biurowych stylizacji. Zwłaszcza ten model, który znalazłyśmy na wyprzedaży w sklepie e-obuwie.

W oko wpadły nam sneakersy marki Puma, które są prawdopodobnie jedną z najładniejszych i najbardziej dziewczęcych par butów, jakie widziałyśmy w najnowszych kolekcjach sieciówek. Model Pearl Studs łączy w sobie uniwersalny krój, modny, pastelowy kolor i bardzo ciekawy, nietypowy detal.

O czym mowa? O perłowych naszywkach, które zdobią całą powierzchnię buta. Perły królują w wiosennych trendach. Na wybiegach lansowały je takie domy mody jak Chanel czy Stella McCartney. Nosimy je w formie biżuterii, ale też aplikacji na ubraniach i butach.

Teraz kobiece sneakersy kupisz w wyjątkowo kuszącej cenie. Pierwotnie kosztowały one 399 zł. Teraz są dostępne za 229,90 zł. Cena może być jednak jeszcze niższa! Tylko w dniach 2-7 kwietnia 2020 roku, E-obuwie przygotowało dla swoich klientów wyjątkową promocję. Na kod „Stylowe” masz aż 30% zniżki. Taką ofertę naprawdę warto wykorzystać!

Z czym nosić pastelowe sneakersy?

Sneakersy Pumy możesz nosić niemal do każdej stylizacji. Najlepiej będą wyglądały z jeansem, zarówno klasycznymi rurkami, jak i modną jeansową szmizjerką. Zestawiaj je raczej z jasnymi barwami. Czerń może zbytnio przytłoczyć ten model.

Buty są wykonane z zamszu i mają płaską, gumową podeszwę. Sprawia to, że świetnie dopasowują się do stopy i są niezwykle wygodne. Dlatego też śmiało możesz nosić je na co dzień.

