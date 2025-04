Idzie wiosna, a to zawsze wspaniała okazja do tego, by odświeżyć swoją szafę. Czym jednak są nowe ubrania bez równie nowej pary butów? Jeśli jeszcze nie wybrałaś nowego obuwia na nadchodzący sezon, koniecznie weź pod uwagę ten model.

Te botki zachwyciły Instagramerki już w zeszłym roku. O co cały ten szum? Oczywiście chodzi o klasyczne kowbojki! Na eobuwie znalazłyśmy model, który jest przeceniony aż o 50%. Może więc warto dać mu w tym sezonie szansę?

Czarne kowbojki Quazi, cena 189 zł

Bez bicia przyznajemy, że gdy kowbojki po raz pierwszy zrobiły swój powrót po długiej przerwie, byłyśmy do nich nieco sceptycznie nastawione. Wydawały się pretensjonalne, niezgrabne, niewygodne... Jak jednak widać, czasem wystarczy do niektórych rzeczy dojrzeć. Ten model same chętnie nosiłybyśmy na co dzień!

Do czego je nosić? Bez zawahania możemy odpowiedzieć, że będą pasować do wszystkiego. Tak uniwersalne buty będą wyglądać równie dobrze z jeansami, jak i z długą sukienką czy nawet eleganckimi spodniami i koszulą.

Kowbojki wyszczuplą i optycznie wydłużą nogi, ale uważaj, z czym je zestawiasz. Ze spodniami czy spódnicą o długości 3/4 mogą sprawić, że wydasz się znacznie niższa niż jesteś w rzeczywistości.

Te botki, chociaż kojarzą się głównie z Dzikim Zachodem, doskonale wpiszą się w miejski styl. Nie bój się więc łączyć ich z designerską torebką czy bardzo nietuzinkowym wzorem. Tej wiosny naprawdę warto zaszaleć z kolorami! Przyjrzyj się więc też kowbojkom w innych wersjach. Może znajdziesz coś dla siebie wśród skórzanych lub kolorowych butów?

