Pasują do spodni, spódnicy i sukienki. Możesz je założyć do pracy, na spotkanie biznesowe i każde wesele – nie ma drugiej takiej pary butów, która byłaby tak uniwersalna, a przy tym wygodna. W końcu każda z nas chyba marzy, by w pewnym momencie dać stopom odpocząć od szpilek...

Warto mieć w swojej szafie chociaż jedną parę wygodnych balerinek. Nie warto jednak za nie przepłacać, dlatego gdy tylko przytrafia się taka okazja, aż żal z niej nie skorzystać. Na eobuwie znalazłyśmy baleriny, które kosztują zaledwie nieco ponad 20 złotych, czyli jeszcze mniej niż w Lidlu! Jak wyglądają?

Baleriny Jenny Fairy, cena 24,99 zł

Czarne balerinki sprawdzą się na każdą okazję, ale jeśli masz ochotę odrobinę zaszaleć, zamiast klasycznej czerni wybierz połyskujące srebro. Metaliczne balerinki będą pasować do każdego koloru sukienki!

To doskonałe buty na wiosnę, szczególnie na pierwsze cieplejsze dni, gdy jeszcze jest za zimno na sandały, ale już pora zdjąć botki. Nie zawsze wypada założyć modne sportowe buty – nawet te bardzo ładne. Na takie okazje sprawdzą się właśnie balerinki.

Model z eobuwie jest dostępny w dwóch kolorach: srebrnym oraz różowym z holograficzną aplikacją. Ta druga wersja jest nieco droższa – para tych balerinek kosztuje 29,99 zł.

Niech cię nie przestraszy błysk i kolor tych butów. Wbrew pozorom, świetnie sprawdzą się także na co dzień. Załóż do nich jeansy i koszulę, a stworzysz stylowy i ponadczasowy zestaw. Uważaj jednak na sukienki, które będziesz z nimi łączyć. Baleriny mogą skrócić optycznie nogi, dlatego unikaj szczególnie obcisłych sukienek do kolan lub krótszych.

