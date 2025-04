Do sylwestra odliczamy już ostatnie dni. A wy nadal nie macie sukienki na ten wyjątkowy wieczór? Nie martwcie się. Wybrałyśmy dla was 14 modnych sukienek z aktualnych kolekcji. Wszystkie modele udało się nam znaleźć na wyprzedażach, a cena żadnej z nich nie przekracza 100 zł.

Modne sukienki na sylwestra

Jaką sukienkę założyć na sylwestrową imprezę? Specjalnie dla was przejrzałyśmy ofertę popularnych sieciówek i wybrałyśmy modele, które będą idealne na tę wyjątkową noc. Zaznaczamy jednak, że w galerii pojawiły się sukienki na niezobowiązujące imprezy i prywatki ze znajomymi. Nie znajdziecie niestety wytwornych kreacji balowych.

Sylwester jest tylko raz w roku, a to doskonała okazja, by wskoczyć w cekinową lub koronkową sukienkę. Jeżeli nie jesteście tak odważne to może wybierzecie klasyczną „małą czarną”, którą będziecie mogły założyć również na inne okazje. A może są tu jakieś fanki kolorowych haftów? Takie propozycje również pojawiły się w naszym zestawieniu.

Więcej modnych propozycji:

