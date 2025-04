Poranne przymrozki i chłodne, deszczowe dni sygnalizują jedno — sezon botków jest w pełnym rozkwicie. Na szczęście, aby upolować stylową parę, opartą o kluczowe trendy, nie musisz wydawać fortuny — w sieciówkach i popularnych sklepach internetowych jest duży wybór tanich botków w przyzwoitej jakości.

Reklama

Dysponując niskim budżetem, kupisz m.in. miękkie i ciepłe watowe botki, w których będziesz mogła przemierzać ośnieżone szlaki włoskich Dolomitów, ponadczasowe wiązane botki pasujące do każdego stroju, obszyte sztucznym futerkiem czy zamszowe na mini koturnie, idealne nie tylko na chłodne pory roku.

Zjedź w dół i zobacz modne i tanie botki damskie na sezon jesień — zima 2022/2023. Ich ceny nie przekraczają 129,99 zł.

Spis treści:

Te srebrne botki pokochasz za wygodę, ciepło i lekkość. Są jak piórko. Ze względu na kolor będą mocnym akcentem w każdej jesienno-zimowej stylizacji.

Modne buty jesień-zima 2022/2023: 11 kluczowych trendów na najbliższe miesiące

fot. Srebrne, watowane botki; H&M, cena: 129,99 zł/materiały prasowe

Botki obszyte futerkiem są na szczycie zimowych przebojów. Idealne nie tylko na spacery po górskich kurortach - sprawdzą się też na co dzień. Ciekawy model znajdziesz teraz w H&M. Nie czekaj, aż spadnie pierwszy śnieg i już teraz dodaj je do koszyka.

fot. Ocieplane, puszyste botki, H&M, cena: 129,99 zł/materiały prasowe

Kowbojki w trendach są od kilku sezonów i pewnie tak szybko z nich nie znikną, więc śmiało inwestuj w kolejną parę. Te z wężowym motywem będą strzałem w 10. Największa zaleta? Nie są zarezerwowane tylko na złą pogodę. Dobrze będą wyglądać latem z jeansowymi szortami lub sukienką w stylu boho.

Stylizacje z kowbojkami na każdą okazję: na co dzień, na randkę i na imprezę

fot. Botki w wężowy wzór, renee.pl, cena: ok. 70 zł/materiały prasowe

Podobnie jak kowbojki, botki na mini koturnie też są jesiennym klasykiem. Założysz je do wszystkiego i na każdą okazję - do biegania po mieście, jak i na wyjście do restauracji.

fot. Zamszowe botki, renee.pl, cena: 99,99 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz botków chelsea, te będą najlepszym wyborem. Są ciepłe, wygodne, stylowe i w bardzo atrakcyjnej cenie — zapłacisz za nie tylko 99,99 zł.

fot. Szare botki Lineanor, born2be.pl, cena: 99,99 zł/materiały prasowe

Sznurowane botki to must have na jesień. Są wygodne i bardzo praktyczne - do skakania w stos liści i na długie spacery z rozgrzewającą, dyniową latte. Wiele ciekawych i tanich opcji w tym stylu znajdziesz m.in. na born2be.

fot. Ciemnobeżowe botki Savys, born2be.pl, cena: 99,99 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Modne kozaki jesień-zima 2022/2023: 7 stylowych par, które podkręcą twoje stylizacje

Modne botki jesień-zima 2022/23: 9 modeli, które będą hitami sezonu