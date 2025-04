Klasyczna ramoneska to jedna z najbardziej uniwersalnych codziennych kurtek, które mogą się znaleźć w kobiecej garderobie. Czarna ramoneska z H&M ma motocyklowy krój, który doda twojej stylizacji rockowego pazura.

Czarna ramoneska z H&M to ponadczasowy klasyk

Chociaż ramoneska z H&M jest uszyta ze sztucznej skóry na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie jak z prawdziwej - dlatego nigdy nie powiedziałybyśmy, że kosztuje tylko 149 zł... Ma klasyczny rewersowy kołnierz, asymetryczne zapięcie na suwak oraz modne klapy na ramionach.

Ramoneska z H&M jest dostępna w rozmiarach od 32 do 50. Radzimy się jednak spieszyć, w sklepie internetowym zostały już ostatnie sztuki!

Jak stylizować czarną ramoneskę z H&M?

Ramoneska z H&M świetnie sprawdzi się w klasycznych stylizacjach, na przykład w połączeniu z wyszczuplającymi jeansami za 59 zł i zwiewną koszulą. My proponujemy łączyć ją również z kobiecymi sukienkami baby doll z Zary. W ten sposób złagodzisz nieco jej wygląd.

W chłodniejsze dni zamiast ciężkich bikerek czy workerów wybierz raczej kowbojki, by nie wyglądać jakbyś zsiadła dopiero co z motocykla. Na co dzień zaś łącz ją przede wszystkim z niskimi tenisówkami lub modnymi sneakersami.

Więcej modnych okryć wierzchnich w niskich cenach:

