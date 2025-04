Jeśli chcesz wyglądać jak promyk słońca nawet w najbardziej pochmurną pogodę (a i taka się zdarza wiosną oraz latem), postaw na ubiór, w którym dosłownie będziesz promieniała. Żółte sukienki to idealny wybór na sezon wiosna-lato 2020. Wyglądają równie dobrze co królujący w tym sezonie błękit, a gwarantujemy, że nie sposób będzie odwrócić od nich wzroku.

My już znalazłyśmy idealny model na nadchodzące miesiące. Żółta sukienka z Lidla ma nie tylko wspaniały słoneczny kolor, ale i krój, w którym będziesz prezentować się naprawdę bosko. Wszystko dzięki kilku trikom zastosowanym w jej kroju...

Żółta kopertowa sukienka z Lidla

Ten model to klasyczna sukienka koszulowa bez rękawów. Żółta sukienka z Lidla ma niski kołnierzyk-stójkę, zakładkowy dekolt i modną długość do połowy łydki. W pasie ma wszytą gumkę, która pięknie podkreśla figurę. Jest jednak dosyć szeroka, dzięki temu nie będzie się niewygodnie wbijać w brzuch.

fot. Materiały prasowe

Dół sukienki jest nieco zaokrąglony, a po jej bokach znajdują się odsłaniające nogę rozcięcia. Te doskonale wyszczuplają nogi, a do tego pięknie układają się podczas chodzenia.

Sukienka jest uszyta z czystej ekologicznej wiskozy. Oznacza to, że surowiec, z którego została wykonana, pochodzi ze zrównoważonych upraw, a do jej produkcji ograniczono zużywanie zasobów energetycznych i naturalnych. Do tego wiskoza to idealny materiał na wiosnę i lato. Nie klei się do ciała nawet w najbardziej upalne dni. Nieco się jednak gniecie, ta sukienka więc niekoniecznie nadaje się na długie podróże w aucie czy pociągu.

Ten model jest dostępny w przedsprzedaży. Oznacza to, że wysyłka będzie mieć miejsce najwcześniej 27 kwietnia - czyli już bardzo niedługo. Żółta sukienka z Lidla kosztuje 49,99 złotych i jest dostępna w rozmiarach od 34 do 46. Każdy znajdzie więc idealny rozmiar dla siebie.

Jak nosić żółtą sukienkę z Lidla?

Żółty to dosyć mocny kolor i wiele osób zastanawia się, jak go nosić, by nie przesadzić. Zielony, czerwony czy pomarańczowy odpadają w przedbiegach. O ile na kostiumach kąpielowych te połączenia będą wyglądać świetnie, to w przypadku codziennego stroju zupełnie się nie sprawdzą.

Postaw przede wszystkim na naturalne, stonowane barwy. Brązy i beże będą doskonale współgrać z intensywnym żółtym. Pleciona torebka-koszyk oraz espadryle to doskonały sposób, by nosić żółtą sukienkę z Lidla. Jeśli szukasz czegoś z większym pazurem, postaw na ramoneskę oraz klasyczne czarne krótkie tenisówki. Będzie to mocny look, ale bardzo stylowy!

