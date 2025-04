Od jakiegoś czasu projektanci lansują torby, w których widać całą zawartość. Przezroczysty poliuretan czy drobna siateczka to doskonałe materiały. Nie tylko wyglądają stylowo, ale też są dodatkową motywacją, by trzymać w torebce porządek. Torebka z Lidla to doskonały wybór nie tylko na plażę. Kosztuje tylko 29 złotych, a wygląda na dużo droższą.

Siateczkowa torba z Lidla hitem 2020 roku



Torba z Lidla jest przeznaczona na plażę, ale my chętnie nosiłybyśmy ją także po mieście! Pomieści wszystkie potrzebne rzeczy, a do tego wygląda naprawdę stylowo w obu wersjach - zarówno tej w różowo-czarne paski o mniejszych oczkach, jak i tej czarnej z nieco grubszej siateczki.

Nie musisz się obawiać, że z torby z Lidla będą wypadać ci rzeczy. Na górze obie wersje mają wszyty mocny zamek błyskawiczny. Wszystkie cenne rzeczy, takie jak telefon, pieniądze czy dokumenty możesz zaś schować w małej kieszonce w środku - również zapinanej na suwak.

Torebka z Lidla ma 40 cm szerokości i 36 cm wysokości. Jest więc naprawdę spora.

Jak nosić siateczkową torbę?

Duże płócienne torby doskonale sprawdzają się na co dzień, ale nie zawsze pasują do każdej stylizacji. Torebki z Lidla nie będą wyglądać świetnie ze zwiewnymi, kobiecymi sukienkami w kwiaty, ponieważ mają dosyć specyficzny wygląd. Do czego więc je dobierać?

Taka torebka doda pazura każdej stylizacji. Jeansy i ramoneska to idealne połączenie do tego dodatku. Załóż to tego klasyczny t-shirt lub bieliźnianą bluzkę, aby dodać swojemu lookowi nieco kobiecości. Nie zapomnij też o biżuterii, która dodatkowo pomoże złagodzić całą stylizację.

Siateczkowa torba z Lidla będzie wyglądać świetnie w tych połączeniach:

