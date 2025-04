Chociaż mini sukienki i spódniczki doskonale podkreślają nogi, to sukienkami o długości midi i maxi nie rozstajemy się przez całą wiosnę i lato. Są wyjątkowo wygodne, a do tego... ukrywają wszystkie niedoskonałości figury. Odpowiednio uszyte potrafią też pięknie podkreślić talię oraz biust i biodra.

Maxi sukienka z Lidla ma piękny szary kolor i bardzo prosty krój, dzięki czemu będzie idealną bazą do wielu letnich stylizacji. Kosztuje tylko 44 złote i możesz kupić ją w sklepie online dyskontu. Zobacz, jak wygląda.

Szara maxi sukienka z Lidla

Dzięki wszytej pod biustem szerokiej gumce, szara maxi sukienka z Lidla nie tylko maskuje niedoskonałości figury, ale wydobywa z niej też to, co najlepsze. Pięknie podkreśla talię i biust, a dzięki rozcięciom po bokach seksownie okrywa nogi.

Sukienka jest uszyta z bardzo przyjemnego w dotyku materiału o wysokiej zawartości bawełny i z domieszką poliestru. Dzięki temu pozwala skórze oddychać, ale nie gniecie się nawet podczas siedzącej pracy.

Możesz kupić ją w rozmiarach od XS, które odpowiada rozmiarom 32/34, do L, wypadającego jak 44/46. Każdy z nich doskonale dopasuje się do sylwetki, a sukienka maxi z Lidla wygląda świetnie na każdym typie figury. Do tego szarość świetnie podkreśla zarówno bladą, alabastrową cerę, jak i delikatną opaleniznę.

Jak nosić maxi z Lidla na co dzień?

Sukienka z Lidla świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach, ale aby nie wyglądać zbyt plażowo, unikał łączenia jej z japonkami lub nawet minimalistycznymi sandałami. Świetnie będzie za to wyglądać z espadrylami lub klasycznymi tenisówkami.

W chłodniejsze dni na ramiona zarzuć klasyczną ramoneskę - najlepiej w czarnym kolorze. Dekolt w literę V sukienki maxi z Lidla sprawia, że będzie doskonale wyglądać z naszyjnikami. Noś na raz jeden lub kilka o różnych długościach.

