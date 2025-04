Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że w większości sieciówek pojawiły się już kolekcje wiosenne. Jedna z najbardziej wyczekiwanych jest nowa kolekcja w Zarze, w której nie brakuje potencjalnych bestsellerów. Regularnie podpowiadamy wam, co warto kupić w Zarze i innych sklepach odzieżowych. Nasze najnowsze odkrycie to sukienka, która sprzedaje się jak świeże bułeczki!

Sukienka w animal print z nowej kolekcji Zary

Ogromne powodzenie sukienki to efekt idealnego połączenia trendów. Zwierzęce desenie znalazły się wśród modnych wzorów na sezon wiosna-lato 2020. Ten, który widnieje na sukience Zary to... krowie łaty. Jeszcze nie jest tak popularny jak panterka, wężowa skóra czy zeberka, ale powoli zyskuje wśród trendów. W butach w ten oryginalny print, widziana była sama... Meghan Markle, która uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie.

Sukienka ma długość midi, lekko rozszerzaną spódnicę z falbaną u dołu, klasyczny kołnierzyk i dekolt w serek. Wcięcie w talii podkreśla kontrastowy pasek z ozdobną klamrą (pięknie zaakcentuje najwęższe miejsce sylwetki). Z przodu sukienka jest zapinana na guziki. To ponadczasowy fason, który pasuje do każdego typu figury. Spódnica zamaskuje niedoskonałości w okolicy bioder, a dekolt - optycznie wydłuży sylwetkę.

Ten model jest dostępny w rozmiarach od XS do XL. Cena to 199,00 zł. Uwaga, model sprzedaje się błyskawicznie, więc jeśli sukienka wpadła ci w oko, musisz się pospieszyć. Już wkrótce najpopularniejsze rozmiary mogą zniknąć z półek. Sukienkę można kupić w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.

Sukienka w animal print sprawdzi się na wiele okazji. Dobrze wygląda z białymi kozakami (tak, znów są modne!), lecz jeśli to dla ciebie zbyt odważne połączenie, wybierz czarne buty. Wiosną sprawdzą się balerinki, czółenka lub szpilki. Styliści zalecają, by zestawiać sukienki ze sportowymi butami np. stylowymi sneakersami. Na górę sprawdzi się nieśmiertelna ramoneska (Zobacz: Klasyczna ramoneska na wyprzedaży w Zarze. Kosztuje tylko 69 zł).

