Na tegorocznej wyprzedaży z Zary można znaleźć prawdziwe perełki, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy. Ostatnio pisałyśmy o plisowanej midi z Zary, która jest hitem Instagrama i czerwonej sukience midi z najnowsze kolekcji, która już zdobyła ogromną popularność wśród klientek. Jednak model, który ostatnio wpadł nam w oko, to absolutny must have w twojej szafie. Jest to idealna mała czarna, która kosztuje po przecenie tylko 29,99 zł.

Czarna minisukienka z Zary hitem wyprzedaży

Mała czarna z Zary sięga do kolana i ma bardzo prosty, elegancki krój. Wykonana jest z dwóch różnych materiałów, co daje prawdziwy efekt wow. Spód sukienki jest gładki, zaś górna falbanka jest prążkowana i wykończona niewielką stójką. Czarna mini jest bardzo luźna, co sprawia, że możesz cieszyć się w niej nie tylko świetnym wyglądem, ale też wygodą. Sukienka pasuje do każdego typu sylwetki, a jej prosty krój ukrywa wszelkie mankamenty figury.

fot. Materiały prasowe, czarna sukienka z Zary, cena 29,99 zł

Ta sukienka to idealna mała czarna, która będzie pasować niemal na wszystkie okazje i wyjścia. Obecnie jest dostępna w rozmiarach od XS do XL, a po obniżce ceny kosztuje tylko 29,99 zł. Jak na tak uniwersalny ciuch, który możesz nosić na wiele sposobów, ta cena jest naprawdę atrakcyjna.

Czarna minisukienka to idealne tło, które pasuje praktycznie do wszystkiego. Możesz np. założyć ją na wesele, zestawiając ją ze złotymi sandałkami na obcasie, dużymi kolczykami i elegancką kopertówką. Na co dzień możesz ją nosić z modnymi sneakersami i jeansową kurtką lub klapkami i ciekawymi okularami przeciwsłonecznymi.

