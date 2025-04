Ma klasyczny, ponadczasowy krój, który zawsze się sprawdza. Możesz ją nosić do pracy, na spotkania z przyjaciółkami, a nawet na randkę. Mało? Dodatkowa zaleta to kolor, który został ogłoszony najmodniejszą barwą 2020 roku. Zdecydowanie rekomendujemy zakup tej sukienki. Zobacz, jak wygląda ten fenomenalny model.

Niebieska sukienka z Zary

Sekretem tej sukienki jest prosty fason z długimi rękawami, zaznaczoną talią i długością do połowy łydki. Taka długość odsłania łydki i kostki, czyli najwęższe i zwykle najzgrabniejsze okolice nóg, dzięki czemu wyglądamy szczuplej. Na uwagę zasługuje również kontrastowy pasek, który wydobędzie najsmuklejsze miejsce każdej sylwetki, czyli talię. To fason, w którym każda z nas będzie wyglądać niezwykle kobieco i stylowo, a do tego z klasą.

Nam bardzo podoba się również kolor tej sukienki. To Classic Blue, czyli szlachetny, elegancki odcień niebieskiego, który został ogłoszony najmodniejszym kolorem roku 2020. Oznacza to, że będzie pojawiał się na ubraniach, dodatkach, we wnętrzach, a także na grafikach użytkowych.

Bardzo się cieszymy z tegorocznego wyboru, ponieważ... to barwa, która jest korzystna dla każdego typu urody. Dobrze wyglądają w niej blondynki, szatynki, brunetki, a także rudowłose. Posiadaczki niebieskich oczu będą prezentować się szczególnie uroczo.

Sukienka pochodzi z wyprzedaży w Zarze. Warto zaznaczyć, że to już ostatnie podrygi sezonowej wyprzedaży w hiszpańskiej sieciówce. To również doskonały moment na polowanie na prawdziwe okazje. Ta sukienka zdecydowanie do nich należy. Jej cena została obniżona aż o połowę. Przed wyprzedażą trzeba było za nią zapłacić 199,00 zł. Obecnie to wydatek rzędu 89,90 zł.

Dodatkową zaletą modelu jest tkanina, z której został uszyty. To pochodząca ze zrównoważonej produkcji wiskoza, która jet przewiewna i oddychająca, a przez to przyjazna ciału. Ten materiał rewelacyjnie sprawdza się w czasie ciepłych dni, a zatem sukienka to dobry zakup na wiosnę i lato.

