Wyprzedaż w Zarze rozpoczęta! To świetna okazja, żeby kupić modowe perełki w niskich cenach. Nasze najnowsze odkrycie to niebieska sukienka w grochy, która święci triumfy na Instagramie. Sukienka z Zary pojawia się w tak wielu postach, że nie sposób jej przegapić, przeglądając Instagram. To idealna kiecka na nadchodzące miesiące, ponieważ nie tylko wpisuje się w trendy na lato 2020, ale przede wszystkim... sprawia, że figura wygląda obłędnie.

Wyprzedażowa sukienka w grochy z Zary hitem Instagrama

Sukienka w grochy z Zary łączy w sobie kilka trendów na sezon wiosna-lato 2020. Przede wszystkim, na uwagę zasługuje print. Grochy znalazły się w czołówce najmodniejszych wzorów na wiosnę i lato 2020. Wprawdzie urocze grochy i groszki są z nami od dłuższego czasu, lecz wiele wskazuje na to, że ten trend będzie dominować w czasie tegorocznego lata.

Hitowy model z Zary doskonale oddaje sentymentalny trend na retro i vintage, który wraca i przybiera na sile. Modne są kobiece desenie (grochy, drobne kwiatki), ale także fasony, które podkreślają walory kobiecej sylwetki. Model z Zary idealnie podkreśla figurę, zaznaczając linię biust-talia-biodra. Nie bez znaczenia są marszczenia, które pięknie eksponują krągłości.

fot. Materiały prasowe

Nie sposób nie wspomnieć również o kolorze. Klasyczny odcień niebieskiego, czyli Classic Blue został ogłoszony przez firmę Pantone barwą roku 2020. Znalazł się również wśród modnych kolorów na wiosnę i lato 2020.

Sukienka w groszki jest do kupienia w sklepach stacjonarnych Zary oraz przez internet. To model z wyprzedaży, którego cena została obniżona ze 139 zł na 99 zł. Dostępne rozmiary to: XS-XXL. Warto się pospieszyć z zakupem. Mając na uwadze jej popularność, można mieć pewność, że zniknie w mgnieniu oka.

Jak nosić sukienkę w grochy?

Sukienki w grochy to absolutna klasyka mody. Każda kobieta powinna mieć choć jedną w swojej szafie. Nie tylko dlatego, że to rzecz, która pasuje do każdego typu urody, wieku czy rodzaju sylwetki. Dodatkową zaletą jest również uniwersalność, ponieważ sukienka w ten szalenie kobiecy deseń, może być noszona na wiele okazji (również formalnych) i na wiele sposobów.

Kilka pomysłów na stylizacje z sukienką w grochy:

Z czółenkami, żakietem i elegancką torebką - doskonały zestaw do pracy. Pamiętaj, że groszki to wzór, który wpisuje się nawet najbardziej restrykcyjny dress code.

- doskonały zestaw do pracy. Pamiętaj, że groszki to wzór, który wpisuje się nawet najbardziej restrykcyjny dress code. Z tenisówkami, jeansową kurtką i plecakiem - codzienny look, który łączy w sobie styl i wygodę.

- codzienny look, który łączy w sobie styl i wygodę. Z botkami i ramoneską , które dodadzą sukience w grochy rockowego charakteru. To nieoczywiste połączenie, które z pewnością przyciągnie uwagę.

, które dodadzą sukience w grochy rockowego charakteru. To nieoczywiste połączenie, które z pewnością przyciągnie uwagę. Z wiklinowym koszykiem i sandałami z rafii - letni zestaw, zarówno na wakacje w wakacyjnym kurorcie, jak i na lato w mieście.

Po więcej inspiracji na zestawy z sukienką w grochy, koniecznie zajrzyj na Instagram.

