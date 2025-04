Sukienki z Zary są uwielbiane przez kobiety na całym świecie. Marka dba, by w każdym sezonie w jej ofercie były tylko najmodniejsze modele. W najnowszej kolekcji nie brakuje hitów zgodnych z trendami na lato 2020. W mediach społecznościowych popularność zdobywa sukienka, która idealnie eksponuje walory kobiecej sylwetki.

Sukienka z Zary hitem Instagrama

Najpopularniejsza obecnie sukienka z Zary to bardzo prosty model o fasonie bodycon z dekoltem typu halter. Sukienka została uszyta z hitowej obecnie prążkowanej tkaniny. Ma długość midi oraz taliowany krój, który idealnie podkreśla figurę.

Linia biust-talia-biodra jest pięknie wyeksponowana, co sprawia, że każda kobieta wygląda w tej sukience fenomenalnie. To świetna sukienka na lato, która sprawdzi się czasie upalnych dni.

Dodatkowym atutem jest niska cena sukienki. Trzeba za nią zapłacić jedynie 45,90 zł. Model jest dostępny w rozmiarach S-L. Można do kupić w sklepach stacjonarnych Zary lub zrobić zakupy online.

Jak nosić sukienkę bodycon? Można postawić na wersję elegancką lub casualową. W tej pierwszej, można połączyć ją z sandałkami na obcasach, torebką na łańcuszku, złotą biżuterią i klasycznym makijażem. W drugiej, doskonale będzie wyglądać ze sneakersami, torebką XXL i jeansową kurtką.

Wolisz coś bardziej wakacyjnego? Połącz sukienkę z japonkami i koszykiem, a do tego dodaj mocną opaskę z trawy morskiej. To doskonały look na spacer po nadmorskim deptaku.

W wersji do pracy, zarzuć na ramiona marynarkę oversize, dodaj elegancki zegarek i czółenka na słupku.

