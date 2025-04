Wiosna i lato za pasem, a razem z nimi coraz cieplejsze dni. Dlatego warto zacząć się rozglądać za nieco lżejszymi kreacjami. Warta uwagi wydaje się sukienka z nowej kolekcji H&M, która cieszy się ogromną popularnością wśród klientek.

Letnia sukienka z H&M za 129,90 zł

Nic dziwnego! Klasyczna, biała sukienka z bawełny może wydawać się nieco nudna, jednak świetnie wpisuje się w najnowsze trendy. Jest tym bardziej interesująca, że niemal identyczny model na swoim ostatnim pokazie zaprezentował dom mody Valentino. Prosty fason, zapięcie na guziki, rękawy z bufkami - ta sukienka ma wszystko, żeby stać się prawdziwym przebojem tego sezonu.

fot. Materiały prasowe H&M

To nie jest jej jedyna zaleta. Propozycja ze szwedzkiej sieciówki kosztuje znacznie mniej niż ta od projektanta. Teraz kupisz ją za 129,90 zł. Do wyboru masz trzy wersje kolorystyczne: ceglaną, czarną i białą, ale to ta ostatnia jest prawdziwym hitem.

Jej prosty krój pasuje do każdego typu sylwetki. Pasek podkreśla wcięcie w talii, a mocno wykrojony dekolt uwydatnia biust.

Tego typu kreację możesz nosić na wiele sposobów. Świetnie wypadnie z kobiecymi dodatkami, np. szpilkami i złotymi kolczykami. Żeby dodać jej nieco casualowego luzu, noś ją z kolorowymi sneakersami i oryginalną torebkę. Możliwości jest naprawdę mnóstwo.

