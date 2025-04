Uwielbiamy takie perełki! Naszą redakcyjną dewizą jest polowanie na modowe okazje, dzięki którym możemy podpowiadać wam, jak stylowo wyglądać za grosze. Dlatego codziennie dostarczamy świeżą dawkę modowych newsów. Właśnie udało nam się znaleźć prawdziwy hit w bardzo atrakcyjnej cenie. Zobaczcie sukienkę z H&M, która niewiele kosztuje, a będziesz w niej wyglądać jak milion dolarów!

Bieliźniana sukienka z H&M na wyprzedaży

Upolowany przez nas model pochodzi z oferty wyprzedażowej szwedzkiej sieciówki. To niezwykle seksowna, dopasowana bieliźniana sukienka na cieniutkich, regulowanych ramiączkach. Została uszyta z satyny, dzięki czemu wygląda na znacznie droższą niż jest w rzeczywistości. Ma drapowany dekolt oraz zmysłowe rozcięcie z boku.

fot. Materiały prasowe

Bieliźniane sukienki to silny trend, który utrzymuje się w czołówce od kilku sezonów. Tego typu modele idealnie sprawdzają się na wieczorne wyjścia. Najlepiej wyglądają w zestawieniu z delikatnymi sandałkami na paseczkach. Aby przełamać zmysłowy charakter sukienki, na ramiona można zarzucić rockową ramoneskę. Sukienka z H&M jest obecnie na wyprzedaży. Wcześniej kosztowała 79,99 zł, lecz teraz można ją kupić za 39,99 zł. Jest dostępna w sklepie internetowym marki.

Ta rewelacyjna okazja nie umknęła również uwadze influencerkom. Na Instagramie pojawiły się liczne posty, w których wykorzystano tę sukienkę. Internautki proponują wiele ciekawych pomysłów na stylizacje. Wiele z nich przekonuje do noszenia sukienki bieliźnianej na co dzień np. w połączeniu z koszulą pod spodem. Dobrym pomysłem jest również łączenie różnych rodzajów faktur. Przepięknie wygląda duet połyskującej satyny z miękkim, dzianinowym swetrem. Do tego, dla kontrastu, rockowe botki z ćwiekami. Kochamy taki styl!

