Sukienki z H&M cieszą się ogromną popularnością. Modele idealnie wpisują się w trendy, doskonale podkreślają sylwetkę, a przede wszystkim są bardzo kobiece. Właśnie znalazłyśmy nowy hit, który podbija media społecznościowe. Mowa o sukience w zeberkę, która jest obecnie na wyprzedaży. Sprawdź, jak wygląda i ile kosztuje.

Sukienka w zeberkę z H&M

Sukienka ma długości mini, jest uszyta z krepy wiskozowej, ma długie rękawy i prosty fason z modnymi akcentami. Są nimi: delikatnie zaznaczone ramiona oraz efektowne, lecz subtelne rozcięcie na plecach. Talia została zaznaczona, a dół sukienki pięknie podkreśla dolne partie sylwetki.

Uwagę przykuwa wzór, czyli zeberka. Wiosna 2020 animal print wciąż będzie na topie, a deseń w zeberkę będzie się wyraźnie wyróźniał na tle innych, inspirowanych światem egzotycznych zwierząt.

fot. Materiały prasowe

Sukienka jest obecnie w ofercie wyprzedażowej. Wcześniej kosztowała 99,99 zł, lecz obecnie można ją kupić za 69,90 zł. Model jest dostępny w salonach stacjonarnych oraz sklepie internetowym w rozmiarach od 32 do 50. Sukienka ma bardzo dobre opinie w internecie, o czym świadczy również jej popularność na Instagramie.

Na Instagramie nie brakuje pomysłów na stylizacje z sukienką z H&M. Naszym zdaniem, biało-czarna zeberka to wzór, który świetnie sprawdzi się na wiele okazji. Ze względu na klasyczną kolorystykę, możesz go nosić nawet do pracy. Będzie dobrze wyglądał w połączeniu z czarnymi butami np. kozakami, botkami czy szpilkami. Możesz również spróbować bardziej casualowych zestawień ze stylowymi sneakerami i jeansową kurtką.

Więcej modnych ubrań z H&M:

