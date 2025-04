Pasy rządzą tej wiosny. Nosimy je wszędzie - na spodniach, swetrach, bluzkach, a nawet... sukienkach. Marynarskie pasy w tym wydaniu wyglądają wyjątkowo uroczo i dziewczęco. Jesteśmy w nich zupełnie zakochane, Szczerze mówiąc, chętnie przygarnęłybyśmy taką do swojej garderoby... I to nie tylko w jednej wersji kolorystycznej.

W Lidlu znalazłyśmy naprawdę idealny model. Będzie odpowiedni na wiosnę i na lato. Takiej sukienki nie znalazłyśmy w żadnej sieciówce, a do tego... kosztuje tylko 39 złotych. Czy można chcieć czegoś więcej? Nam to zdecydowanie wystarczy!

Modna wukienka w pasy z Lidla

Sukienka w pasy to must have w tym sezonie, ale to wcale nie znaczy, że musisz za nią przepłacać. Jeśli lubisz dobrze wyglądać, ale niekoniecznie cenisz sobie drogie marki i sieciówki, ten model jest zdecydowanie dla ciebie.

Sukienka sięga do połowy uda i jest naprawdę dobrze skrojona. Zwężenie w pasie uwypukli biust i biodra, ale sprawi, że talia będzie się wydawać węższa. Nikt nie będzie w stanie przejść obok ciebie obojętnie!

Sukienka jest uszyta z dzianiny Punto di Roma - grubszej od jerseyu, ale dzięki temu trwalszej i lepszej jakości. Metoda obróbki włókien tej tkaniny sprawia, że sukienka nie będzie się mechacić i długo zachowa swój kształt. Nada się doskonale na wiosnę lub nieco chłodniejsze letnie dni.

Załóż do niej modne espadryle lub zwykłe białe tenisówki. Będzie też doskonale wyglądać w połączeniu ze skórzanymi półbutami lub sandałami.