W tym sezonie bez wątpienia królują lawendowe i liliowe odcienie, ale nie można zapominać o jeszcze jednej bardzo ważnej barwie tego sezonu - klasycznym granacie.

W takim właśnie kolorze jest wypatrzona przez nas koronkowa sukienka z Lidla. Jak wygląda?

Granatowa koronkowa sukienka z Lidla

W takiej cenie ciężko znaleźć ładną sukienkę w jakiejkolwiek sieciówce, ale znany niemiecki dyskont nigdy pod tym względem nie zawodzi. W Lidlu coraz częściej wypatrujemy prawdziwe ubraniowe perełki, a ta sukienka z pewnością jest jedną z nich.

fot. Materiały prasowe

Gdybyśmy miały wybrać, co najbardziej podoba nam się w tej sukience z Lidla, prawdopodobnie byłyby to rozszerzane rękawy w boho stylu. Wyglądają pięknie i świetnie nawiązują do obowiązujących trendów. Warto też pamiętać, że wyszczuplają przy okazji ręce.

Dekolt sukienki również jest wykończony delikatną koronką o kulistym kształcie. Jest na tyle ozdobny, że spokojnie możesz zrezygnować z naszyjników. Jeśli jednak się na jakiś zdecydujesz, najlepiej w tym połączeniu będzie wyglądał długi łańcuszek z zawieszką.

Granat to ponadczasowy kolor, ale wiele kobiet nie wie, jak go łączyć. My proponujemy klasyczne zestawy. Będzie doskonale wyglądał z beżowymi dodatkami lub z czernią jak w kultowych kreacjach YSL.

