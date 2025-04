Co roku latem do trendów projektanci próbują przemycić różne wzory, jednak żadne grochy czy paski nie cieszą się taką popularnością jak ponadczasowe kwiaty. Sukienki o tym deseniu nosimy w każdym kroju i kolorze. Jeśli szukasz idealnego modelu dla siebie, ta sukienka w kwiaty z Zary będzie idealna. Jak wygląda i co w niej takiego wyjątkowego?

Sukienka w kwiaty z Zary, cena 69,90 zł

Sukienka z Zary ma stonowany, czarno-biały kwiatowy wzór, ale to wcale nie znaczy, że jest nudna. Jej prosty krój w delikatną falbanką na dole sprawia, że doskonale podkreśla wszystkie atuty sylwetki - szczególnie krągłości w biuście i biodrach.

Jednocześnie maskuje jej mankamenty: przy tym kroju nogi wydają się zdecydowanie szczuplejsze. Świetnie nadaje się też dla kobiet o chłopięcej figurze bez wyraźnie zarysowanej talii.

fot. Materiały prasowe

Sukienka w kwiaty z Zary ma naprawdę świetny skład. Jest uszyta ze 100-procentowej wiskozy. Ten materiał pochodzenia naturalnego jest przewiewny i wspaniale odprowadza wilgoć, dzięki czemu będziesz się w niej doskonale czuła nawet podczas upałów. Do tego jest naprawdę miły w dotyku! Wiskoza ma jednak małą wadę - bardzo się gniecie. Uważaj więc, jeśli będziesz gdzieś na długo siadać.

W regularnej cenie sukienka z Zary kosztuje 139 zł - została więc przeceniona aż o połowę ceny! W sklepie internetowym marki możesz kupić ją w rozmiarach od XS do XL.

Co założyć do sukienki w kwiaty z Zary?

Ta sukienka doskonale sprawdzi się z prawie każdym rodzajem obuwia. Będą do niej pasować zarówno półbuty, tenisówki czy sneakersy przed kostkę, jak i wysokie botki nawet do połowy łydki - świetnie wiec sprawdzi się także na początku jesieni! Unikaj łączenia jej z wysokimi trampkami i wiązanymi sandałami, ponieważ jej długość w połączeniu z poziomą linią butów może skrócić optycznie nogi.

W chłodniejsze dni zarzuć na ramiona ramoneskę, jednak ponieważ sukienka z Zary ma bardzo stonowany kolor, nie ograniczaj się jedynie do klasycznej czerni. Brązowa zamszowa kurtka lub hit sezonu - ramoneskę w pięknym lawendowym kolorze.

