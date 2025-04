Tej wiosny falbany i bufiaste rękawy wiodą prym wśród trendów. Im większe, tym lepsze - to podstawowa zasada, którą się kierujemy.

Sukienka w kwiaty z Zary ma piękny wzór, a do tego wyjątkowo modny tej wiosny krój. Nic dziwnego, że pokochały ją Instagramerki. Pojawiła się na setkach zdjęć z całego świata. Czemu zawdzięcza swoją popularność?

Sukienka w kwiaty z Zary hitem na Instagramie

Chociaż ciężko będzie powtórzyć sukces sukienki, która doczekała się własnego konta na Instagramie, ta z pewnością byłaby jej godną następczynią. Wcale się temu nie dziwimy, bo jest naprawdę ładna!

fot. Materiały prasowe

Szeroki krój sukienki w kwiaty z Zary ukryje absolutnie wszystkie mankamenty figury, a bufiaste rękawy nie tylko wyglądają dziewczęco i uroczo, ale przede wszystkim optycznie wyszczuplają ręce. Podobnie działa falbana wszyta na dole sukienki. Optycznie wyszczupla nogi i sprawia, że wydają się o wiele dłuższe.

Sukienka w kwiaty z Zary jest dostępna w rozmiarach od XS do XXL i wygląda doskonale w każdym w tym rozmiarów. Jest uszyta ze stuprocentowej bawełny. Dzięki temu jest przyjemna w dotyku i nie będzie drażnić nawet bardzo wrażliwej skóry.

Jak nosić sukienkę z Zary?

Jeśli zastanawiasz się, do jakiś dodatków i butów będzie pasować ta sukienka, zobacz, jak noszą ją Instagramerki. Ponieważ sukienka w kwiaty z Zary jest bardzo ozdobna ze względu na swój wzór, zrezygnuj z mocnych, odwracających uwagę dodatków. Zamiast tego postaw na ozdobną, dużą biżuterię w jednym kolorze. Złoto będzie się z nią komponować doskonale.

Nie zapominaj również o ozdobach na głowę. Boho kapelusz z dużym rondem lub szeroka opaska doskonale ją uzupełnią. Nie bój się też założyć małej, ale bardzo ozdobnej torebki. Pleciony koszyk lub torebka z koralików świetnie będą do niej pasować.

Co do butów, masz ogromne pole do popisu. Sukienka w kwiaty z Zary będzie wyglądać równie świetnie z krótkimi, klasycznymi tenisówkami w stylu kultowych Conversów, z espadrylami lub kowbojskimi wysokimi botkami.

