Kwarantanna i pandemia nie będą trwać wiecznie - a przynajmniej taką mamy nadzieję, Jeśli szukasz sposobu, by w tych ciężkich czasach nieco poprawić sobie humor, małe zakupy z pewnością będą idealną odskocznią. Nie musisz wydawać jednak dużej kwoty, by sprawić sobie małą przyjemność.

W Lidlu kupisz teraz naprawdę piękną sukienkę w modnym odcieniu pudrowego różu. Jest uszyta z delikatnego szyfonu, który będzie idealny na ciepłe dni.

Szyfonowa sukienka z plecionym dekoltem, cena 49,99 zł

Nie musisz wychodzić z domu i niepotrzebnie się narażać, by stać się jej szczęśliwą posiadaczką. Sukienka jest dostępna w sklepie internetowym Lidla.

fot. Materiały prasowe

Ta sukienka z Lidla świetnie sprawdzi się na co dzień. Załóż do niej wyjątkowo modne w tym sezonie klapki lub zwykłe tenisówki, a stworzysz wygodny i bardzo stylowy look rodem z nadmorskiego miasteczka.

Podszewka sukienki została uszyta z miękkiej wiskozy - przyjemnej w dotyku, a przede wszystkim przyjaznej dla skóry. Nie elektryzuje się i przylega do ciała, dzięki czemu będziesz czuć się w niej komfortowo bez względu na temperaturę.

Plisowana spódnica nie tylko pięknie wygląda, ale przede wszystkim jej długie pionowe linie pięknie wyszczuplają figurę. Ten efekt dodatkowo potęguje wiązanie w pasie, które mocno podkreśla talię. To sukienka idealna dla każdego typu figury!

