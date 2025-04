Letnie sukienki z H&M cieszą się ogromną popularnością. Noszą je gwiazdy, celebrytki i internetowe influencerki. Ich najnowsze odkrycie to biała sukienka w stylu rustykalnym. Ten model to hit, który obecnie można kupić w atrakcyjnej cenie.

Biała sukienka z guzikami bestsellerem letniej wyprzedaży H&M

Sukienki z guzikami stały się hitem jeszcze poprzedniego lata, ale tak bardzo wpadły w oko wielbicielkom mody, że zagościły w kolekcjach znanych marek również w tym roku. Występują w różnych kolorach, lecz najmodniejsza jest klasyczna wersja, czyli sukienka w kolorze białym.

Fason na cieniutkich ramiączkach, z podkreśloną talią oraz lekko rozkloszowaną spódnicą to absolutny bestseller H&M.

Rustykalnego charakteru dodają jej brązowe guziki na całej długości, a także tkanina - mieszanka naturalnego lnu i bawełny. Duet idealny na ciepłe dni.

W czasie letniej wyprzedaży w H&M ten model został przeceniony. Obecnie kosztuje 69,90 zł (wcześniejsza cena to 129,90 zł). Jest dostępny w rozmiarach od 32 do 54. Warto nie zwlekać z zakupem, bo to obecnie jedna z najlepiej sprzedających się sukienek.

Jak nosić białą sukienkę z guzikami? Najlepiej łączyć ją z innymi elementami garderoby w stylu boho lub rustykalnym. Doskonale wygląda w zestawach z wiklinowymi koszykami, opaskami z trawy morskiej czy espadrylami. To idealna propozycja na co dzień.

Na randkę możesz zestawić tę sukienkę z sandałkami na obcasach oraz elegancką torebką typu listonoszka.

Wolisz styl bardziej w trendach? Sandałki zastąp sneakersami, a torebkę - stylową nerką.

