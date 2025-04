Talia osy to marzenie wielu kobiet. Aby osiągnąć taki efekt niezbędna jest dieta i ćwiczenia, jednak... istnieją szybsze i wygodniejsze rozwiązania. Jednym z nich są odpowiednie ubrania, które w prosty sposób zapewniają rewelacyjny wygląd. Nasze najnowsze odkrycie to spódnica, która sprawi, że sylwetka będzie wyglądała rewelacyjnie. Zobacz, o jaki model chodzi i sprawdź, ile trzeba za niego zapłacić.

Reklama

Jeansowa spódnica z wysokim stanem - nowy hit Instagrama

Spódnica pochodzi z kolekcji marki H&M na wiosnę 2020. To model, który jest uszyty z grubego, bawełnianego, jasnoniebieskiego denimu (najmodniejszy obecnie odcień jeansu!). Jego największym atutem jest wysoki stan z paskiem, który pięknie zaznacza okolicę talii. To fason typu paper bag z falbankowym brzegiem. Spódnica ma kieszenie z przodu i z tyłu.

fot. Materiały prasowe

Cena hitowego modelu to 99,99 zł. Spódnica dostępna jest w rozmiarach od 32 do 50. To krój, w którym równie dobrze będą wyglądały panie o różnych figurach. Podwyższony stan i dopasowany fason podkreśli walory szczupłej sylwetki, a w przypadku okrąglejszych kształtów - zaznaczy seksowną linię biodra-talia.

Jak nosić jeansową spódnicę z wysokim stanem? Oczywiście najlepiej z górą, którą można włożyć do środka. Może to być klasyczna koszula, t-shirt, krótki, odsłaniający brzuch, top lub zwiewna bluzeczka. My rekomendujemy, żeby zestawić ją z body, które dodatkowo wzmocni efekt eksponowania walorów sylwetki. A jakie dodatki dobrać? Jeśli masz długie i smukłe nogi, wybierz stylowe, masywne sneakersy. Natomiast, gdy jesteś drobna i niewysoka, lepsze będą buty na obcasach - szpilki lub czółenka, a latem - sandałki.

Reklama

Więcej modnych ubrań z H&M:

Kombinezon z H&M podbija sieć. Pasuje na każdą sylwetkę i kosztuje 149 zł

Złota kurtka Małgorzaty Rozenek podbija Instagram. Podobną kupisz w H&M

Ten klasyczny sweter z H&M podbija Instagram. Kosztuje tylko 79 zł

Kurtka z H&M nowym hitem Instagrama. Jest modna, ale wzbudza kontrowersje...