Uwielbiamy plisowane spódnice! Pasują zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Do tego pięknie wyglądają i wyszczuplają optycznie sylwetkę! Czy można chcieć czegoś więcej? Jak najbardziej - jest jeszcze lepiej, gdy nie tylko dobrze wyglądają, ale i mają świetną cenę.

W Lidlu znalazłyśmy spódnice, które wyglądają prawie identycznie jak bestsellerowe modele z Zary. Jedyna różnica między nimi to cena. Te z Zary kosztują ponad 100 złotych, podczas gdy te z Lidla - jedynie 49 złotych.

Plisowane spódnice z Lidla

Czerń to zdecydowanie kolor, który zawsze się sprawdza. Wygląda elegancko i stylowo, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć z nią modny codzienny look. Z czym je łączyć na co dzień, a z czym na poważniejsze okazje?

Spódnice z Lidla są dostępne w dwóch krojach. Pierwszy to klasyczna dwuwarstwowa spódnica z grubszą halką i tiulową górą. Doskonale sprawdzi się z elegancką koszulą, ale nie bój się założyć do niej także mięsistego swetra.

Druga spódnica to bardziej klasyczny krój z koronką na dole. Doskonale sprawdzi się w towarzystwie szpilek i marynarki, ale możesz też na przekór założyć do niej sportowe buty i bluzę z kapturem.

Niech cię nie zwiedzie ich oficjalny wygląd. Wbrew pozorom (i koronkom) plisowane spódnice z Lidla sprawdzą się w każdej sytuacji. Nie bój się założyć do nich dużych sportowych butów lub ciężkich bikerek. Do tego ramoneska i... gotowe! To połączenie zawsze wygląda doskonale.

