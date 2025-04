Idealna sukienka na wiosnę i lato? Taka, która pięknie wygląda nie tylko na wieszaku, ale także podkreśla zalety figury, za to maskuje to, czego chciałybyśmy się pozbyć. W Lidlu znalazłyśmy idealny model.

Ta wyszczuplająca sukienka jest nie tylko wyjątkowo piękna. Ma idealny niebieski kolor, który króluje w tym sezonie, a do tego piękny wzór w palmowe liście i cytryny. Kosztuje tylko 39,99 złotych. Jak wygląda?

Sukienka z Lidla, która ukrywa niedoskonałości figury

Jej największym sekretem jest odpowiedni krój. Wyszczuplająca sukienka z Lidla nie ma rękawów, ma niski kołnierzyk stójkę i jest zebrana pod pachami. Jest rozkloszowana i maskuje mankamenty figury - nieproporcjonalne względem ramion biodra, zbyt szeroką talię czy lekko odstający brzuszek.

fot. Materiały prasowe

Sukienka jest uszyta z miękkiej wiskozy. Nie bez powodu tak często używa się jej w letnich sukienkach i bluzkach - jest wyjątkowo przewiewna, doskonale chłonie wilgoć (w tym pot) i dzięki temu nie klei się nieprzyjemnie do ciała nawet w bardzo gorące i parne dni.

Materiał, który został wykorzystany do uszycia wyszczuplającej sukienki z Lidla pochodzi ze zrównoważonych upraw i do jego produkcji używano zmniejszonej ilości energii oraz wody. Wiskoza ma jednak jedną wadę - bardzo łatwo się gniecie. Może więc nie nadać się do długich podróży lub siedzącej pracy.

Wyszczuplająca sukienka z Lidla jest dostępna w rozmiarach 36-40 i można ją kupić wyłącznie w sklepie internetowym Lidla.

Z czym nosić modelującą sukienkę z Lidla?

W tej sukience figura będzie prezentować się zjawiskowo, ale warto wiedzieć, z czym będzie wyglądała najlepiej. Ta długość ma to do siebie, że z nieodpowiednim obuwiem może pogrubiać nogi. Nasza rada to klasyczne tenisówki lub espadryle. Dzięki temu będziesz wyglądać dziewczęco i zgrabnie.

W chłodniejsze wieczory zarzuć na nią ramoneskę. Zamiast klasycznej czarnej wybierz jednak boho model z brązowego zamszu. Idealnie by było, gdyby miała frędzle. Jeśli wolisz bardziej stonowane zestawy, wybierz cienki kardigan - koniecznie z dużymi, modnymi guzikami.

Sukienkę z Lidla łącz też z tymi dodatkami:

