Jeśli szukasz sukienki, która będzie świetnie wyglądać do botków, kurtki na jesień czy płaszcza, a przy tym będzie zwiewna i kobieca i w dobrej cenie, zajrzyj do działu moda w sklepie Lidl. Znalazłyśmy piękną sukienkę, wprost stworzoną do noszenia podczas jesiennych miesięcy.

Reklama

Sukienka na jesień z Lidla za 49,99 zł

Od sukienek tzw. przejściowych wymaga się, aby były dostosowane do noszenia niezależnie od zmian temperatury: zazwyczaj ich krój jest bezpieczny i uniwersalny, tak jak w przypadku sukienki z Lidla. Urzekła nas prostym fasonem przed kolano, intrygującym wykończeniem dekoltu oraz... kolorystyką! Na widok tej sukienki od razu poczułyśmy jesienną aurę: kolory czarny, śliwkowy, żółty i liliowy wpisują się w najnowsze trendy na sezon jesień-zima 2020/2021.

fot. Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Moda na jesień to nie tylko ciepłe swetry i oversizowe marynarki i botki na słupku, lecz także delikatne, zwiewne tkaniny, które w połączeniu z mięsistymi okryciami, tworzą dziewczęcy i lekki look. Sukienka z Lidla jest wykonana z dwóch warstw tkaniny przypominającej szyfon (z wyjątkiem rękawów - te są transparentne). Posiada wiązanie w pasie, dzięki czemu możesz podkreślić wcięcie w talii.

Nie bój się delikatnych sukienek i spódnic na jesień: jeśli zestawisz je z rajstopami, sznurowanymi botkami, otulającym golfem i ramoneską, uzyskasz bardzo modowy efekt. Gdy przyjdą chłodniejsze dni, botki zamień na kozaki, a ramoneskę na camelowy płaszcz z H&M.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Biała sukienka baby doll z Zary jest nowym hitem Instagrama. Kosztuje 119 zł

Pastelowa midi sukienka za 89 zł pasuje do każdej figury. Kupisz ją w Zarze

Sznurowane botki z Zary to nowy potencjalny bestseller. Będą hitem jesieni 2020