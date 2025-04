Szukasz sukienki, której nie będziesz musiała mierzyć w sklepie? Ten model z Zary będzie idealny, ponieważ dzięki uniwersalnej długości i fasonowi będzie pasować do każdej sylwetki. Ma modny dekolt w serduszko i długie rękawy o najmodniejszym kroju sezonu.

Reklama

Sukienka w kwiaty z Zary, cena z 139,90 zł na 69,90 zł

Sukienka z Zary ma klasyczny czarny kolor, który zdobią delikatne kwiaty, nadając mu lekkiego stylu boho. Prosty krój z lekko zwężoną talią wyszczupla sylwetkę, podkreśla biust, a także sprawia, że nogi będą wydawać się szczuplejsze - szczególnie w połączeniu z kobiecymi botkami na obcasie.

fot. Materiały prasowe Zara

Sukienka z Zary jest przeceniona o połowę i jest dostępna w rozmiarach od XS do L. Jest uszyta z miękkiej i przewiewnej wiskozy. Nic dziwnego, że pokochały ją Instagramerki - lepiej się pospieszyć, ponieważ kolejne rozmiary wyprzedają się w mgnieniu oka.

Wiele kobiet unika sukienek o tej długości z obawy przed tym, że nie będą pasować do ich figury. Tymczasem wystarczy je jedynie umiejętnie zestawić, by wyglądać zawsze szczupło i wydobyć ze swojej sylwetki to, co najlepsze. Idealnym obuwiem będą zawsze obcasy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze sprawdzą się na co dzień. Zamiast nich możesz wybrać też modne szerokie botki workery.

Sukienka świetnie nada się to codziennych stylizacji, dlatego zamiast dokładnie skrojonej marynarki (nawet tej modnej o męskim kroju) wybierz kardigan z wełny o grubym splocie. Nie zapomnij też o biżuterii. Dekolt w serduszko wspaniale wyeksponuje twój ulubiony naszyjnik.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Camelowy płaszcz musisz mieć w swojej szafie tej jesieni. W H&M kupisz go w bardzo korzystnej cenie

Karolina Pisarek w botkach DeeZee za 129 zł. To hit sezonu jesień 2020

Lordsy to najmodniejsze buty na jesień. Najtaniej kupisz je teraz w CCC