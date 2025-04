W Biedronce znalazła się teraz prawdziwa gratka dla wszystkich miłośniczek nieoczywistych roślinnych wzorów. Jeśli nie boisz się sięgać jedynie po kwiaty i liście, ta maxi w opuncje z pewnością przepadnie ci do gustu. Wygląda prawie identycznie jak sukienka z H&M, ale kosztuje prawi 100 zł mniej. Którą wybierzesz?

Sukienka maxi z Biedronki czy z H&M?

Model z H&M ma nieco krótszy krój i wzór w zielone liście i cytryny. Sukienka maxi z Biedronki zaś to klasyczna maxi z kobiecym rozcięciem przed kolano. Wspaniale odsłania ono nogi i sprawia, że jest naprawdę wygodna. Pomimo tych różnic obie sukienki na pierwszy rzut oka są prawie nie do rozróżnienia. Największa różnica? Cena!

fot. Materiały prasowe Biedronka/Materiały prasowe H&M

Sukienka z H&M kosztuje 129 zł. Nie jest to dużo i raczej mieści się w dopuszczalnym zakresie cenowym większości z nas, ale ta cena wcale nie wydaje się taka atrakcyjna w obliczy tego, ile kosztuje model z dyskontu. Za tę piękną maxi sukienkę z Biedronki zapłacisz... 34,99 zł.

Maxi z Biedronki możesz kupić w wybranych sklepach od 1 czerwca do 13 czerwca. Będzie dostępna w rozmiarach od M do L i w kilku wzorach do wyboru.

Jak nosić maxi sukienkę z Biedronki?

Maxi sukienka z Biedronki sprawdzi się w każdej codziennej stylizacji. Załóż do niej plecioną torebkę listonoszkę i ponadczasowe espadryle, a jeśli swobodnie czujesz się na obcasach - sandały na słupku w mocnym kolorze. Ta sukienka nie będzie dobrze wyglądać z długimi okryciami wierzchnimi, bo te w połączeniu z nią mogą zniekształcić sylwetkę. Wybierz lepiej jeansową kurtkę o krótkim kroju.

Sukienka maxi z Biedronki będzie wyglądać świetnie na każdym typie figury. Dzięki materiałowemu paskowi w łatwy sposób dopasujesz ją do swojej talii, co pięknie ją podkreśli i wizualnie podzieli sylwetkę na dwie części. To trik, który doskonale przyda się kobietom, które chciałyby zatuszować niektóre części swojego ciała.

