Uwielbiamy ciepłe letnie dni, ale zawsze mamy problem, jak ubrać się w taką pogodę. Powinno być wygodnie, ale też kobieco i stylowo. Jeżeli tak uważasz, to koniecznie powinnaś zobaczyć sukienkę z letniej kolekcji H&M. Sięga do połowy łydki, jest przewiewna, zdobiona falbankami i kwiatowym motywem. A do tego kosztuje tylko 79,90 zł.

Sukienka w kwiaty z H&M idealna na upalne dni

Ta sukienka szybko wpada w oko. Nic dziwnego, że klientki H&M tak chętnie ją kupują. Ten model dopiero trafił do sklepów, a już można ją kupić tylko w jednym rozmiarze - XL.

fot. Materiały prasowe

Czemu zawdzięcza swój sukces? Ma wszystkie cechy idealnego ubrania na lato. Jest zwiewna, na grubszych ramiączkach, ma urocze i ponadczasowe zdobienie, łatwo się ją stylizuje i jest odpowiednia dla większości kobiecych sylwetek, bo ma trapezowy krój - rozszerza się ku dołowi. Dla nas jest również istotne, że sukienka nie ma podszewki.

Ten model jest dostępny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych marki. Niestety online jest już praktycznie wyprzedana, ale może w tradycyjnych butikach uda się znaleźć inne rozmiary. Możesz też śledzić stronę internetową i liczyć, że komuś nie spodoba się i ją zwróci.

Jak nosić sukienkę w kwiaty z H&M?

Bardzo dużym plusem tego tej sukienki jest uniwersalność. Możesz założyć ją na plażę, spotkanie z przyjaciółkami, randkę z ukochanym czy wesele. Wystarczy umiejętnie dobierać dodatki.

W wersji na co dzień noś ją z klapkami lub wygodnymi sandałami na płaskiej podeszwie. Gdy chce wyglądać bardziej elegancko, wygodne buty zamień na sandałki na obcasie (najlepiej złote) i efektowną kopertówkę.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądała z konkretnymi rzeczami, to szukaj inspiracji na Instagramie. Ta sukienka cieszy się ogromną popularnością, a zadowolone klientki H&M bardzo chętnie dzielą się swoimi zdjęciami w tej śliczne sukience.

