Wzdychasz do sukienek polskich marek, a nie są w zasięgu twojego portfela? Nie martw się, jeśli nie stać cię na Instagramową kreację, znalazłyśmy bardzo podobny zamiennik w Zarze.

Sukienka w kwiaty, Laurella Valeria Flowers za 279 zł

Marka Laurella jest niekwestionowanym liderem na Instagramie. Ma zaangażowaną grupę fanek i klientek. Sukienki wyprzedają się na pniu, a sezonowe wyprzedaże kończą w mgnieniu oka.

W ofercie wiosennej, założycielka polskiej marki zaprezentowała nietuzinkowe minisukienki w kwieciste printy. Choć z niekłamanym szacunkiem twierdzimy, że jej propozycje są miłe dla oka, a jakość (100% wiskoza) kusi zakupem, to jednak cena 279 zł za krótką sukienkę to dla nas za dużo.

fot. materiały prasowe Laurella/kolaż polki.pl

Kobiety uwielbiają projekty założycielki marki, przedsiębiorczej modelki Laury Reiss. Każde zdjęcie na Instagramie marki spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego - za niektóre spódnice, bluzki czy sukienki warto zapłacić więcej, bo modele są niespotykane.

Sukienka z nadrukiem w kwiaty z Zary za 139 zł

Gdy do głosu dochodzi zamiłowanie do wiosennych deseni i krótkich sukienek robimy wszystko, by znaleźć tańszy zamiennik upatrzonego produktu. Tak też było tym razem - w ofercie Zary znalazłyśmy sukienkę w kwiaty o podobnym fasonie z drapowaniem za 139 zł. To niemal połowa kwoty, jaką trzeba zostawić w Laurelli, ale jest wykonana w 100% z poliestru.

fot. materiały prasowe Zara/kolaż polki.pl

Jeśli ktoś ceni sobie metkę polskiej marki, zapewne nie zerknie nawet w kierunku tańszych zamienników i my się temu nie dziwimy. Polecamy jednak przeglądać z nami oferty sieciówek i wypatrywać kolejnych okazji.

