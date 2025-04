.... 249,99 zł. Jest dostępna w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych marki. Obecnie można ją kupić w rozmiarach od XS do XL. Ale zacznijmy od początku :)

Reklama

Zdawałyście sobie sprawę, że są kolory, które sprawiają, że ubrania wyglądają na znacznie droższe, niż są w rzeczywistości? Do takich kolorów bez wątpienia należy kolor beżowy. Ubrania w odcieniach kawy z mlekiem, piaskowym czy kości słoniowej zawsze będą wyglądały na bardziej szlachetne i wykonane z lepszych tkanin. Tak właśnie jest z kurtką z Zary.

Kurtka puchowa z Zary hitem Instagrama

Żadna z nas nie wyobraża sobie zimy bez puchowej kurtki. Popularne puchówki to chyba najczęściej wybierane okrycie na chłodne pory roku. Są ciepłe, praktyczne i pasują na wiele okazji. W tym sezonie na szczególną uwagę zasługuje model z Zary, który wyjątkowo przypadł do gustu internautkom. Co jest niezwykłego w tej kurtce, że stała się hitem Instagrama?

Bestellerowy model pochodzi z zimowej kolekcji marki Zara. Ma modne pikowanie, fason oversize i wysoki kołnierz, który doskonale chroni przed zimnem.

fot. Materiały prasowe

Kurtki typu oversize są obecnie na topie. Pokochały je blogerki, influencerki i celebytki. Ich dużą zaletą jest komfort noszenia. Luźny fason zapewnia ciepło i swobodę ruchów. Pod taką kurtką można nosić obszerne bluzy czy swetry. Takie warstwowe stylizacje doskonale sprawdzają się zimą i są zgodne z tegorocznymi trendami.

Puchowa kurtka z Zary to idealne okrycie na co dzień. Będzie pasowała do stylu miejskiego, w którym główną rolę odgrywają spodnie np. jeansy inspirowane estetyką lat 80. i 90. Jako dodatki odpowiednie będą sneakersy i plecak.

Jednak to nie jedyny sposób noszenia puchówki. Styliści rekomendują, by bawić się stylami, np. zestawiając obszerną kurtkę ze zwiewną sukienką w kwiatowy deseń. Takie kontrastujące połączenia to absolutny hit. Ale uwaga, wymagają pewnego wyczucia. Jeśli potrzebujesz więcej pomysłów na stylizacje, koniecznie zajrzyj na Instagram. Internautki zamieszczają w sieci mnóstwo ciekawych inspiracji.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Zary:

Plisowana spódnica z Zary to nowy hit. Jak wygląda?

Płaszcze wiosna 2020 - 4 najmodniejsze modele z Zary

Ta spódnica z Zary optycznie wyszczupla sylwetkę! Będzie hitem wiosny 2020