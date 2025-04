Ładna bomberka to mocna konkurencja dla ponadczasowej ramoneski. Jest lżejsza w wyglądzie, bardziej stonowana i przewiewna. Świetnie sprawdzi się podczas naprawdę ciepłych dni, na przykład zastępując gruby sweter. Do tego zestawie z obcisłymi jeansami doskonale wyszczupli sylwetkę.

My polecamy szczególnie bomberki w ich najczęstszym wydaniu, czyli koledżówki. Ich nazwa wzięła się od kurtek, które nosi się w amerykańskich koledżach i liceach - kojarzą się nam szczególnie z drużynami futbolistów z komedii zza oceanu.

W Lidlu kupisz teraz piękną bomberkę w bardzo okazyjnej cenie. My jesteśmy wielkimi fankami tej czarnej, a ty?

Kurtka bomberka Esmara, cena 49,99 zł

Ten fason nigdy nie przestanie być modny, szczególnie w tak uniwersalnym kolorze jak czerń. Taką bomberkę naprawdę warto mieć w swojej szafie - i to nie tylko tej wiosny.

Do czego ją nosić? Odpowiedź jest bardzo prosta - prawie do wszystkiego. Wiadomo, że nie będzie pasować do wieczorowej sukni czy eleganckiej ołówkowej spódnicy, ale świetnie sprawdzi się z codziennymi sukienkami, spodniami typu baloon czy klasycznymi rurkami.

Nasza rada? Iść za ciosem. Klasyczne błękitne jeansy, ładne sportowe buty oraz czapka bejbolówka z pewnością sprawią, że będziesz mogła się cieszyć wygodnym i bardzo stylowym lookiem. Jeśli szukasz bardziej dziewczęcych inspiracji, połącz ją z długą rozkloszowaną sukienką lub modną plisowaną spódnicą do połowy łydki. Nie bój się tego połączenia! Będzie wyglądało naprawdę pięknie.

