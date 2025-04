Zara to popularna sieciówka, w której możesz znaleźć modne ubrania i dodatki w dobrych cenach. Projektanci marki dbają o to, żeby rzeczy pojawiające się w sklepach doskonale wpisywały się w najnowsze trendy. Ostatnio pisałyśmy o plisowanej midi z Zary, która jest hitem Instagrama i czerwonej sukience midi z najnowsze kolekcji, która już zdobyła ogromną popularność wśród klientek. A teraz kolej na kolejny model, który błyskawicznie się wyprzedaje.

Tym razem w oko wpadła nam stylowa sukienka zdobiona ponadczasowym motywem, która kosztuje 199 zł.

Sukienka w kwiaty z Zary hitem sezonu

Sukienka jest wykonana z cienkiej i przyjaznej dla skóry wiskozy. Sięga do połowy łydki, ale ten materiał jest bardzo przewiewny, więc możesz ją nosić nawet w czasie największych upałów.

fot. Materiały prasowe

Stylowa midi z Zary ma okrągły dekolt, rękawy poniżej łokcia i jest zapinana na guziki. Koszulowy krój pozwoli zatuszować drobne mankamenty sylwetki - masywne uda czy delikatnie odstający brzuszek.

Obecnie jest dostępna w pełnej rozmiarówce w sklepie internetowym (od XS do XXL).

Sukienka na pierwszy rzut oka jest bardzo nieformalna i nadaje się tylko na niezobowiązujące okazje, ale to tylko złudzenie. Jeżeli chcesz ją założyć na wesele to zestaw ją ze złotymi sandałkami na obcasie, dużymi kolczykami i elegancką kopertówką. Chcesz wybrać się w niej na koncert? Świetnie będzie wyglądała z wiązanymi botkami na grubej podeszwie i ramoneską. Na co dzień możesz ją nosić ze sneakersami i jeansową kurtką w chłodne dni, a w czasie upałów z klapkami i wiklinowym koszykiem.

