Jeansowa kurtka to obowiązkowy element garderoby casualowej. Doskonale sprawdza się na wiosnę, a ponadto idealnie wpisuje się w trendy na nowy sezon. Nic dziwnego, że model z H&M skradł serca kobiet na całym świecie. Kobiety szturmem ruszyły na zakupy, więc wkrótce może się wyprzedać. Mamy na to radę! Znalazłyśmy w Lidlu kurtkę, która jest jeszcze ładniejsza, a do tego... o połowę tańsza.

Kurtka jeansowa z H&M vs. kurtka jeansowa z Lidla

Internautki oszalały na punkcie jeansowej kurtki z nowej kolekcji H&M. Jeśli myślicie, że chodzi o klasyk, to jesteście w błędzie. Tym razem hitem stała się kurteczka w kolorze czarnym, która pasuje do powracającego trendu na styl grunge.

Kurtka uszyta jest ze spranego bawełnianego denimu, doskonale komponującego się z czarnymi rurkami, t-shirtami w rockowym stylu oraz traperami. Tak, nowy sezon to wielki comeback estetyki, którą pamiętamy z czasów liceum.

Za bestsellerową kurtkę z H&M trzeba zapłacić 129,99 zł. Można ją kupić w sklepach stacjonarnych lub online. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XL.

fot. Materiały prasowe

Kurteczka jest świetna, ale... można kupić ją taniej. W poszukiwaniu podobnego modelu przejrzałyśmy ofertę innych sklepów. Bardzo podobny wzór znalazłyśmy w sklepie internetowym Lidla. To już kolejny raz, kiedy udaje nam się upolować w dyskoncie coś modnego za niewielkie pieniądze.

Kurtka z Lidla ma czarny kolor, a także szare, dresowe rękawy i kaptur z miękkiej tkaniny. To doskonale połączenie kurtki jeansowej i bluzy. Będzie odpowiednia w czasie chłodniejszych wiosennych dni. Sprawdzi się do wielu codziennych stylizacji, a także na czas weekendowych wypadów za miasto. Kurtkę można kupić w rozmiarach od 34 do 44. Numer artykułu w sklepie internetowym Lidla to: 100283104. Za kurtkę trzeba zapłacić 59,90 zł.

fot. Materiały prasowe

