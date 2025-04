Spódnica jeansowa to jeden z największych hitów sezonu wiosna-lato 2020. Nie ma znaczenia, jaki model wybierzesz, najważniejsze, żeby był wykonany z niebieskiego denimu. My w tym sezonie postanowiłyśmy wybrać wersję przylegającą do ciała o długości do połowy uda. Udało się nam znaleźć idealną propozycję w letniej kolekcji Pepco za jedyne 29,99 zł.

Jeansowa spódniczka z Pepco za 29,90 zł



Spódniczka z sieciówki spełnia wszystkie nasze wymagania. Nie dość, że jest bardzo modna, to podkreśla wszystkie zalety kobiecej figury. Pięknie eksponuje talię i zaokrąglone biodra.

fot. Materiały prasowe, jeansowa spódniczka z Pepco, cena 29,90 zł

Jeansowa spódnica z Pepco jest wykonana z materiału z wysoką zawartością bawełny i elastanu. Sprawia to, że bardzo ładnie przylega do sylwetki. Jest dostępna w rozmiarze od S do XXL i kosztuje tylko 29,99 zł. Do wyboru mamy wersję z jasnego i z ciemnego denimu. Jedynym minusem jest fakt, że Pepco nie prowadzi sprzedaży przez internet i trzeba wybrać się do sklepu stacjonarnego.

Z czym nosić jeansową spódnicę?

Jeansowa spódnica zdecydowanie najlepiej pasuje do stylu casualowego. To świetna baza do dziesiątek codziennych stylizacji. Jeżeli nie wiesz do końca, z czym ją nosić, wystarczy, że zainspirujesz się modowymi influencerkami, które pokochały jeansowe ubrania.

Jeśli nie chcesz zbytnio kombinować, postaw na uniwersalne zestawy, które zawsze będą dobrze wyglądały. Noś spódnicę z obcisłym topem, klasyczną ramoneską i ulubionymi sneakersami. W chłodniejsze dni połącz ją z luźnym swetrem i kozakami na słupku lub botkami.

W wersji imprezowej propozycja z Pepco dobrze wypadnie z bieliźnianym topem na cienkich ramiączkach, sandałkami na obcasie, torebką na łańcuszku i złotą biżuterią.

