Nowa kolekcja H&M to prawdziwa kopalnia bestsellerów. Codziennie dostarczamy wam informacje, co warto kupić. Nasze najnowsze odkrycie to bluzeczka o efektownym fasonie, który sprawi, że sylwetka nabierze ponętnych kształtów. Lepiej pospieszyć się z jej zakupem, bo ten model wyprzedaje się błyskawicznie.

Bluzka z marszczeniami z H&M podbija Instagram

Sekretem tej bluzki są sprytne marszczenia na całej szerokości bluzki. Bluzeczki z tego typu przeszyciami są zalecane przez stylistów osobom z niewielkim biustem, które marzą o większych krągłościach. Marszczenia dają efekt optycznego zaokrąglenia sylwetki. Sprawdzi się np. przy figurze gruszki, która charakteryzuje się dysproporcją między górą a dołem ciała. Proporcje zostaną wyrównane, a figura będzie bliższa klepsydrze.

Uroku dodają również bufiaste rękawy, które będą jednym z najgorętszych trendów sezonu wiosna-lato 2020. Atutem jest także neutralny kolor, który będzie pasował do wielu stylizacji.

fot. Materiały prasowe

Beżowa bluzka z marszczeniami może być uzupełnieniem codziennych zestawów do pracy, np. z ołówkową spódnicą i żakietem. Będzie dobrze wyglądała z fasonami z wysokim stanem, zarówno spódnicami, jak i spodniami.

Za hit sprzedażowy szwedzkiej sieciówki trzeba zapłacić 149,99 zł. Jest dostępny w rozmiarach XS-XL. Można do nabyć zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie internetowym. Lepiej pospieszyć się z zakupem, bo może szybko zniknąć z półek.

Bluzka robi prawdziwą furorę na Instagramie. W sieci nie brakuje pomysłów na stylizacje, którymi warto się inspirować. Nam podobają się zestawy z jeansami w stylu lat 80., sneakersami i delikatną złotą biżuterią. Jednak możliwości stylizacyjnych jest znacznie więcej. Wystarczy zajrzeć na profile popularnych influencerek!

