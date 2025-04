Klasyczny T-shirt ma w szafie każdy! Najczęściej są to gładkie koszulki, które nosimy do stylizacji na co dzień. Pasują do wszystkiego, są praktyczne i bardzo wygodne. Jednak w tym sezonie gładkie modele odkładamy do szafy. Zamieniamy je na te z napisami i odważnymi sloganami.

Zobacz, jakie modele znajdziesz w popularnych siecówkach i znanych sklepach internetowych.

T-shirty z demonstracyjnymi hasłami

Prosty T-shirt znów jest jedynym z najmodniejszych elementów damskiej garderoby! Pojawił się na światowych wybiegach i w kolekcjach największych domów mody. A od kilku miesięcy podbija media społecznościowe i cały czas umacnia swoją pozycję. Na Instagramie jest zdecydowanym numerem jeden!

fot: FREE

Bardzo ważna jest estetyka noszonych ubrań, ale często zapominamy, że rzeczy, które mamy na sobie, są bardzo ważnym środkiem komunikacji. Od dzisiaj możesz używać ciuchów do manifestowania swoich przekonań.

Obecnie T-shirty z kontrowersyjnymi nadrukami są symbolem pewnych siebie, świadomych swojej wartości kobiet!

fot: 1. Stradivarius, cena, ok. 29,90 zł ; 2. Pull&Bear, cena, ok. 39,90 zł; 3. Stradivarius, cena, ok. 29,90 zł

Możesz łączyć je z luźnymi dżinsami i wygodnymi trampkami, ale coraz częściej widać je na salonach. Gwiazdy zakładają je do stylowych garniturów czy plisowanych spódnic. Dzięki temu eleganckie ciuchy się bardziej nonszalanckie, a stylizacja jest nowoczesna i doskonale wpisuje się w najnowsze trendy. A do tego... Ty możesz powiedzieć całemu światu, co myślisz.

Z przymrużeniem oka!

Jeżeli moda jest dla ciebie zabawą, to pewnie wpadną ci w oko bluzki z zabawnymi napisami, które nie mają nic wspólnego z feministycznymi sloganami. Obecnie T-shirt z nadrukiem nie jest niczym obciachowym i noszą je nawet dojrzałe kobiety.

fot: 1. Mango, cena, ok. 59,90zł; 2. Merchcode, cena, ok. 84 zł (Zalando.pl); 3. Mango, cena, ok. 59,90 zł

My mamy wrażenie, że czasem traktujemy modę zbyt poważnie i nie umiemy się nią bawić. Oczywiście wybierane stylizacje powinny być dopasowane do naszego stylu życia i miejsca pracy, ale nie dajmy się zwariować. Czasem warto odpuścić!

Może dasz się namówić na T-shirt z zabawnym napisem?

fot: Mango, cena, ok. 39,90 zł

