T-shirty z nadrukami zdają się nie wychodzić z mody. W swoich kolekcjach mają je wszystkie sieciówki i wielu projektantów. Jedyną rzeczą, która ulega zmianie, są motywy, które pojawiają się na koszulkach. W ostatnich sezonach prawdziwym hitem jest szczególnie jeden.

Gdzie kupić t-shirt z Myszką Miki?

Mowa oczywiście o t-shirtach z wzorem z kultowej bajki Disney'a, czyli Myszką Miki. Na jej punkcie oszalały nie tylko dzieci, ale też wielbicielki mody na całym świecie. To świetna propozycja dla tych kobiet, które lubią zabawę modą i nie przepadają za formalnymi stylizacjami.

Gdzie można kupić koszulkę z supermodnym nadrukiem? W swojej kolekcji ma ją teraz H&M. Do wyboru masz kilka różnych wersji kolorystycznych i graficznych t-shirtu. Możesz postawić na ten bardziej prosty i minimalistyczny, albo w starym stylu, nawiązującym do pierwszej wersji kreskówki.

Propozycja szwedzkiej sieciówki kusi też bardzo atrakcyjną ceną. Koszulka z nadrukiem rysunkowej myszki kosztuje teraz tylko 39,90 zł. To naprawdę świetna okazja. Zwłaszcza, że na Instagramie pojawiają się tysiące zdjęć z taką właśnie koszulką. Widać, że to prawdziwy hit.

Z czym nosić koszulkę z nadrukiem?

Koszulkę z bajkowym nadrukiem najlepiej zestawić z casualową stylizacją. Świetnie będzie wyglądać razem z jeansami o kroju boyfriend i modnymi sneakersami.

Do tego możesz włożyć np. klasyczną ramoneskę lub jednolitą marynarkę. T-shirt z Myszką Miki będzie też dobrym dodatkiem do zwiewnej, plisowanej spódnicy lub prostej jeansowej mini. W tym przypadku dorzuć do całości np. trampki i kreacja gotowa.

Jeśli nie przepadasz za motywem Myszki Miki, na topie są teraz koszulki z postaciami z wszystkich bajek Disney'a. Możesz wybrać te z „Króla Lwa”, „Małej Syrenki” albo „Pięknej i Bestii”. Wybór jest ogromny i na pewno znajdziesz tę, która skradnie twoje serce.

