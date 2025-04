T SHIRT - prosty i wielofunkcyjny

Przez wiele lat t shirty damskie i męskie były przeznaczone jedynie do strojów na co dzień. Ich początki sięgają nawet XIX wieku. W XX wieku był to element stroju amerykańskich marynarzy, którzy nosili je pod mundur, a w czasie upałów jako top. Do encyklopedii t shirt trafił w latach 20. XX wieku, wtedy to oficjalnie uznano go za część współczesnej garderoby.

Czasy się zmieniły i teraz t shirt nosimy zarówno do pracy w komplecie z elegancką spódnicą jak i do garnituru ze sportowymi butami. Gwiazdy nie wstydzą się chodzić na czerwone dywany w t shirtach z nadrukiem, dlaczego więc my miałybyśmy się wstydzić w nich chodzić do biura? Co wy na to?

T shirt wziął swoją nazwę od angielskiego określenia litery "T". Bo właśnie w tym kształcie jest zrobiona koszulka. Początkowo produkowany był jedynie z bawełnianych i sztucznych tkanin, które nie należały do najdroższych. Teraz za tę część garderoby wzięli się projektanci (polscy i światowi) i koszulki produkowane są m.in. z jedwabiu, ekologicznych materiałów. Ozdabiane są aplikacjami, emblematami nadrukami - to sprawia, że za prosty t-shirt z designerską metką zapłacimy nawet kilkaset złotych.

T shirt z nadrukiem

W latach 40. XX wieku po raz pierwszy stworzono koszulkę z nadrukiem. I jak można się było domyślić związana ona była z wojskiem. Koszulka amerykańskich sił zbrojnych pojawiła się wtedy nawet na okładce słynnego magazynu LIFE. Zaś dopiero w latach 60. t shirt z nadrukiem stał się elementem rewolucji i oporu wobec władzy. Hasła pojawiające się na koszulkach były elementem ekspresji. Ten element pop kultury zachował się do dzisiaj.

W XXI wieku, kiedy zmiany i tendencje polityczne wzbudzają niepokój, koszulki z nadrukiem wróciły w łaski. Coraz więcej osób nie tylko nosi modne t shirty z motywem ulubionego zespołu, ale z hasłami i cytatami, które od razu przekazują komunikat o poglądach właściciela.

Idealna baza na miejski look. Zarówno proste t-shirty, jak i te z nadrukami są, jak najbardziej na czasie. Ich w szafie nigdy za wiele!

- Maciej Dąbroś, stylista

T shirty damskie i męskie znajdziecie nie tylko w popularnych sieciówkach, ale i na wybiegach mody. Topowe domu modowe stawiają również na linie t-shirtów z nośnymi nadrukami. Oprócz tego można w łatwy sposób customizować. Można stworzyć t shirt 3D lub z własnym nadrukiem. Co nam się tylko zamarzy. Zatem do dzieła!

