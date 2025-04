Sukienki w kwiaty to wiosenny evergreen. Nigdy nie wyjdą z mody, ale nigdy się nam też nie znudzą. Jak w końcu można mieć ich dość, skoro jest tyle różnych fasonów, kolorów i wzorów? Odpowiedź jest prosta - nie można.

Wiosną uwielbiamy szczególnie zwiewne i lejące się sukienki. Pięknie podkreślają figurę, a do tego wyszczuplają sylwetkę. My w tym sezonie stawiamy na romantyczne sukienki - najlepiej z pięknego szyfonu w pastelowych barwach. Tak właśnie wyglądają sukienki z Lidla, które dopiero co pojawiły się w sklepie online dyskontu.

Szyfonowe sukienki w kwiaty Esmara, cena 49,99 zł

Ten krój jest naprawdę ponadczasowy. Podobne sukienki nosiły jeszcze nasze mamy w młodości! Jak widać, moda wraca - i to naprawdę w wielkim stylu. Tak ładnych sukienek jak te z Lidla nie znajdziesz w żadnej z popularnych sieciówek.

fot. Materiały prasowe

Te sukienki doskonale nadadzą się na ciepły wiosenny dzień, ale świetnie sprawdzą się również podczas uroczystości rodzinnych. W chłodniejsze dni możesz spokojnie założyć do nich kardigan lub casualową marynarkę.

Sukienki z Lidla są uszyte z plisowanego szyfonu. Nie musisz się jednak martwić, że sztuczny materiał będzie nieprzyjemny dla skóry w upały i dni, w których jest wysoka wilgotność powietrza. Podszewka sukienki jest wykonana z 95% wiskozy, która jest przewiewna i doskonale chłonie wodę.

Nie jest to z pewnością zakup na jeden sezon - tak ponadczasowy fason i uniwersalny deseń będzie modny przez jeszcze co najmniej kilka następnych wiosen. Za taką cenę - aż żal jej nie kupić!

