Wiosna to idealny czas na zmianę garderoby. W cieplejsze dni zimowe kurtki wędrują do szafy, a my wyciągamy trencze, ramoneski i płaszcze. Jednak znalezienie tego idealnego może zająć trochę czasu. Na szczęście spieszymy z pomocą i przedstawiamy jedną z najlepszych propozycji sieciówek.

Reklama

Kaszmirowy płaszcz z H&M w dobrej cenie

Mowa o klasycznym płaszczu z H&M, który jest na wiosennej wyprzedaży. Camelowy dwurzędowiec ma w składzie kaszmir, więc możesz być pewna, że płaszcz jest wygodny, miękki i dobrej jakości.

Płaszcz ma duże otwarte klapy, dwurzędowe zapięcie, a z przodu ukośne kieszenie z szeroką wypustką. Na plecach znajduje się szeroka patka z guzikami. W składzie oprócz kaszmiru znajduje się także wełna.

Lekko oversizowy krój sprawia, że płaszcz wygląda dobrze na każdej sylwetce, a dodatkowo zapewnia wygodę i tuszuje ewentualne mankamenty figury.

Do zakupu skłania też wyjątkowo korzystna cena. Przed wyprzedażą płaszcz kosztował aż 999,90 zł. Teraz trzeba za niego zapłacić 499 zł. Do wyboru masz rozmiary od 32 do 48.

Klasyczny, długi płaszcz w ciepłym odcieniu możesz nosić do stylizacji oficjalnych - mała czarna i szpilki, ale też casualowych setów - prostych spodni, sportowej bluzy i kolorowych sneakersów. Camelowy płaszcz doda takiemu zestawowi klasy i elegancji.

Reklama

Zobacz więcej modowych inspiracji: