W nowej kolekcji polskiej marki Reserved nie brakuje modnych wzorów i deseni. Królują kwiaty, paski i oczywiście kultowe grochy w stylu lat 60. Spódnica z Reserved to nowy obiekt pożądania, który wyprzedaje się w mgnieniu oka. Nic dziwnego, bo jest piękna, pasuje do wszystkiego i kosztuje tylko 89,90 zł.

Czarna spódnica w grochy z Reserved

Czy może być coś bardziej kobiecego niż rozkloszowana spódnica? Naszym zdaniem nie! To klasyczny fason, który obecnie jest bardzo na czasie. Ma go właśnie propozycja z Reserved, która łączy luźniejszy krój z elegancką długością tuż przed kolano.

fot. Materiały prasowe, czarna spódnica w grochy z Reserved, cena 89,90 zł

Rozszerzany fason doskonale wygląda na każdej sylwetce. Rewelacyjnie wyglądają w nim kobiety o figurze klepsydry i gruszki. Szeroka spódnica doskonale ukryje szersze biodra i uda, jednocześnie eksponując smukłą talię. Ten ostatni aspekt sprawdzi się również u pań o chłopięcej sylwetce - pozwoli szybko wyczarować kobiece kształty.

Spódnica jest czarna i w całości pokryta białymi, dużymi grochami. Jest wykonana w 100% z bawełny, co czyni ją wygodną i przewiewną, czyli idealną na letnie dni. W talii ma delikatne marszczenie w stylu paper bag, które dodaje całości pazura i jest ciekawym akcentem. Do wyboru masz rozmiary od 32 do 42. Cena? Propozycja Reserved kosztuje tylko 89,90 zł.

Jak nosić spódnicę w grochy?

W zestawieniu ze spódniczką w grochy najlepiej poradzą sobie klasyczne topy i obcisłe golfy. Dobrym wyborem będzie również tradycyjna biała koszula, a także zabawny t-shirt z bajkowym nadrukiem. Styliści przekonują, by kobiecą spódnicę przełamać mocnym akcentem np. białymi sneakersami lub klasyczną ramoneską.

