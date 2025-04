Wśród modnych butów na zimę znajdziemy mnóstwo stylowych fasonów. Obecnie hitem są na przykład botki na masywnej podeszwie oraz kozaki z marszczoną cholewką. Na liście trendów pojawiły się również sztyblety damskie. Uwielbiamy je za praktyczność, wygodę i design. Gumka po boku cholewki sprawia, że nie uciskają i wyglądają niebanalnie. Postanowiłyśmy więc znaleźć dla ciebie kilka stylowych modeli z wyprzedaży.

Jednym z hitów, jakie udało nam się odkryć są wyjątkowe sztyblety marki Royal Fashion. Model ten ozdobiony został perełkami z przodu i z tyłu. Sznur perełek nie jest bardzo nachalny i wygląda gustownie. Do wyboru masz model w kolorze bordowym, czarnym i granatowym. Nam jednak najbardziej spodobały się bordowe. Sztyblety te kupisz za jedyne 54,99 zł. Warto się skusić!

fot. bordowe sztyblety z perełkami / Royal Fasion

Jeśli lubisz klasyczne obuwie, postaw na czarne sztyblety, które pasują do wszystkiego. W ofercie Gino Rossi znajdziesz bardzo stylowy model ozdobiony modnym, krokodylim wzorem. Wykonane są z gładkiej skóry. Są stonowane, ale dzięki tłoczeniu wyglądają niebanalnie. Będą idealne zarówno do sukienki i rajstop, jak i do spodni. Z powodzeniem założysz je też na wielkie wyjścia. Na wyprzedaży kupisz je za 175 zł!

fot. czarne sztyblety damskie / Gino Rossi

Kolejną propozycją są zamszowe sztyblety marki Jenny Fairy. Sklep Eobuwie przecenił model w kolorze beżowym, ozdobiony ćwiekami przy cholewce i z przodu. Beżowe botki to absolutny hit sezonu. Wiele infulencerek ma je w swojej szafie. Pięknie ożywią twoje zimowe stylizacje. Możesz je nosić do klasycznego płaszcza w kolorze szarym lub beżowym albo do kurtki typu parka. Jeśli nie beżowe, to ten model znajdziesz też w kolorze brązowym i czarnym, ale na ich promocję należy zaczekać do Black Friday.

fot. zamszowe sztyblety damskie / Jenny Fairy

Naszą uwagę zwróciły także sztyblety marki Clarks okraszone wzorem z motywem skóry węża. To niebanalna propozycja dla każdej fanki wyjątkowych butów. Podkręcą każdą stylizację. Świetnie wyglądają z modnymi czarnymi spodniami skórzanymi albo z gładką spódnicą czy z dzianinową sukienką. Mają również stabilną podeszwę, która poradzi sobie ze śliską powierzchnią. Obecnie kupisz je za 169 zł.

fot. sztyblety damskie wzorzyste / Clarks

Na koniec jeszcze sztyblety, które doskonale poradzą sobie z mrozem, gdyż są ocieplane futerkowym materiałem. To model marki Emu Australia, która znana jest z produkcji wysokiej jakości śniegowców. Mają grafitowy kolor z białym futerkiem. Wykonane z wodoodpornych materiałów. Prosty design zadowoli wymagania każdej minimalistki. Uniwersalne i bardzo wygodne. Przechodzisz w nich całą zimę. Teraz dostępne za 189 zł!

fot. sztyblety ocieplane / Emu Australia

