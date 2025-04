Sztuczne futro wróciło do łask. Jeszcze do niedawna uchodziło za synonim kiczu, lecz obecnie znów jest szalenie modne. Nosimy je nie tylko do wieczornych kreacji, ale przede wszystkim na co dzień do pracy czy szkoły. Sprawdziłyśmy, jakie modele można kupić w kolekcjach sieciówek na jesień-zimę 2019/2020.

Modele na sezon jesień-zima 2019/2020

Ponieważ modna na sztuczne futerka dosłownie opanuje nowy sezon, w ofertach sieciówek nie brakuje stylowych modeli. Na topie są zarówno płaszcze, jak i kurtki futerka.

Popularnością będą cieszyć się klasyczne sztuczne futra w ponadczasowych kolorach: czarnym, beżowym, szarym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje brązowe futerko, które jest wyborem wszystkich fashionistek.

Jeśli klasyka wydaje ci się zbyt nuda, postaw na coś bardziej oryginalnego. Hitem są zwierzęce wzory, spośród których na prowadzenie wybija się panterka w wydaniu naturalnym lub... kolorowym!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wielbicielki żywych kolorów w wydaniu totalnym również znajdą coś dla siebie. Polecamy futerko w intensywnie czerwonym kolorze. To okrycie, które z pewnością wyróżni się w tłumie.

Jak nosić sztuczne futro?

Dawniej miało szczególne przeznaczenie. To wytworne okrycie było przeznaczone na wyjątkowe okazje: wieczorne wyjścia, rodzinne uroczystości czy innego rodzaju ważne spotkania. Miało podkreślać elegancję i klasę kreacji.

Te czasy odeszły! Zgodnie z najnowszym trendami, futro przestało być zarezerwowane wyłącznie na wielkie wyjścia. Znani styliści mają na nie zupełnie inny pomysł. Radzą, by zakładać je na co dzień. Proponują, by łączyć je ze stylem casualowym, a nawet sportowym.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Bardzo modnie jest nosić je jako uzupełnienie prostych stylizacji z jeansami boyfriend, nieśmiertelnym t-shirtem z nadrukiem oraz stylowymi sneakersami. To look, który absolutnie warto skopiować!

