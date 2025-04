Szorty, które świetnie leżą, nie są za krótkie i nie są wykonane ze sztywnego materiału? Tak, idealne krótkie spodenki znajdziesz w Lidlu za 29,99 zł w kilku kolorach i printach. Dodatkowo podkreślą figurę!

Idealne szorty z Lidla

Krótkie spodenki to zmora wielu kobiet - w sieciówkach są dostępne aktualnie fasony typu biker, dżinsowe szorty o maniakalnej długości sięgająca ledwo za pośladki czy bermudy, które są dedykowane raczej wysokim kobietom. Wygodne szorty znaleźć trudno, ale my zrobiłyśmy to za ciebie - w Lidlu można jeszcze dostać krótkie spodenki wykonane z bardzo przyjemnej tkaniny - lyocellu.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Szorty z Lidla prócz tego, że są lekkie jak mgiełka i nieprzeciętnie komfortowe w noszeniu, świetnie wyglądają na sylwetce: nie obciskają bioder i nóg, za to dzięki wiązaniu w tali optycznie budują proporcje i podkreślają wcięcie. Niepodważalną zaletą jest także to, że posiadają praktyczne kieszenie i optymalną długość do połowy uda.

Szorty z Lidla występują w 3 kolorach - jasnoniebieskim i ciemnoniebieskim (imitują dżins) oraz koralowym, ale te spodenki sprzedają się w tak szybkim tempie, że sieć oferuje również ten model w kilku innych printach i kolorach. Nam najbardziej przypadł do gustu kolor koralowy: pięknie podkreśli opaleniznę nóg (tu polecamy także mgiełkę opalizującą na brązowo Marion za 7 zł). Noś je w zestawieniu z t-shirtem czy wiskozową bluzką w kropki, gdy temperatura będzie oscylować wokół 30°C.

Co to jest lyocell?

Lyocell (możesz się spotkać także z nazwą tencel) to tkanina bardzo miła w dotyku i „chłodna”, dlatego doskonale sprawdza się w upalne dni. Przypomina wiskozę jedwab, a właściwościami zbliża się do bawełny oraz lnu. Jest niesamowicie wytrzymały, a dodatkowo rzadko się gniecie. Lyocell jest w 100% biodegradowalny, czyli przyjazny środowisku i coraz więcej producentów decyduje się na kolekcje wykonane z tego materiału - koszule, bluzki, sukienki czy właśnie szorty.

