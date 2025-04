W tym kroju sukienki zakochałyśmy się już w zeszłym roku. Nikt chyba się temu nie dziwi - wyszczupla i optycznie wydłuża nogi, maskuje mankamenty figury, a do tego pasuje do każdej okazji. Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy podobnie jak my nie wyobrażają sobie wiosny bez szmizjerki z kroju babydoll; w tym roku również będzie modna!

W Lidlu znalazłyśmy wyjątkowo ładną szmizjerkę. Jest prawie identyczna jak z H&M, a kosztuje prawie 100 złotych mniej. To prawdziwa okazja dla tych, którzy lubią ubrać się modnie i tanio.

Sukienka z Lidla i H&M - która ładniejsza?

Ten kolor sprawdzi się w każdej codziennej stylizacji. Wbrew pozorom, naprawdę pasuje każdemu, ale warto wiedzieć, z czym go zestawić. My polecamy łączyć go z brązem, będzie jednak wyglądał równie dobrze także z czernią.

fot. Materiały prasowe/ od lewej: sukienka z H&M, sukienka z Lidla

Nasza rada: załóż do niej modne kowbojki, a w wyjątkowo gorące dni sandały na niskim obcasie. Nie zapomnij o biżuterii! Ten dekolt aż prosi się o ładny złoty naszyjnik. I to wcale niekoniecznie delikatny...

Sukienka z Lidla jest uszyta ze stuprocentowej wiskozy, dzięki czemu jest wyjątkowo przewiewna i oddychająca, a do tego doskonale chłonie wilgoć. Sprawdzi się nawet podczas bardzo ciepłych dni. Ma jednak jedną podstawową wadę - łatwo się gniecie, więc jeśli planujesz założyć sukienkę z wiskozy, wygospodaruj sobie chwilę, by ją wcześniej uprasować.

Szmizjerka jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, jeśli więc musztardowy nie jest twoim kolorem, wybierz tę w ponadczasową kratkę. Ta sukienka sprawdzi się także na bardziej oficjalne wyjścia - na przykład w połączeniu z dobrze skrojoną marynarką i eleganckimi półbutami.

