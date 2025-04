Latem nosimy szerokie spodnie z wysokim stanem, które popularnie nazywane palazzo. Są wygodne, nie krępują ruchów, a do tego są bardzo stylowe. W tym sezonie największe fashionistki powinny zapomnieć o rurka i cygaretka, a jak najszybciej zaopatrzyć się w spodnie z szerokimi nogawkami.

Spodnie z szerokimi nogawkami na lato 2016

Oglądając zdjęcia z wybiegów, odniosłyśmy wrażenie, że to najsilniej lansowany trend przez światowej sławy projektantów. Znajdziecie je m.in. w kolekcji Chloe, Jean-Pierre Braganza, Martin Grant czy Daks. Najbardziej popularne są długie modele, które wręcz szargają się po ziemi i kończące się tuż przed kostką. Wśród wzorów dominują kwiatowe motywy i ponadczasowe paski, które optycznie wydłużą i wysmuklą sylwetkę.

fot: FREE/od lewej: Martin Grant; Daks; Chloe

Jak nosić szerokie spodnie?

Wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jeżeli jesteście wysokie i szczupłe to oczywiście będziecie wyglądały w nich znakomicie. Jeżeli macie masywne uda lub łydki, to spodnie pomogą je ukryć. Jednak gdy jesteście niskie lub macie krótkie nogi powinnyście uważać. Te spodnie optycznie skracają nogi. Jeżeli mimo to chcecie je nosić, powinnyście wybierać modele z podwyższonym staniem.

Inspiracją do stworzenia modnych stylizacji z szerokimi spodniami mogą stać się zestawy, w których pojawiły się gwiazdy. Ada Fijał, która jest filigranową kobietą, doskonale ograła ten trend, łącząc eleganckie spodnie zdobione złotymi guzikami z zabawnym t-shirtem. Maja Sablewska dzięki modelowi z podwyższonym stanem stworzyła optyczne złudzenia, które pozwala nam myśleć, że jej nogi kończą się na wysokości talii.

fot: ONS/od lewej: Marcelina Zawadzka; Ada Fijał; Małgorzata Kożuchowska; Paulina Smaszcz-Kurzajewska; Maja Sablewska

