W sezonie jesień-zima 2016/2017 w waszych szafach nie może zabraknąć szarych ubrań i dodatków. Nic w tym dziwnego, w końcu nie ma koloru, który bardziej pasuje do tej pory roku. A do tego ciężko znaleźć osobę, która go nie lubi, a jeszcze trudniej taką, która w nim źle wygląda.

Jak stylizować szare ubrania?

Zacznijmy od tego, że modne są wszystkie odcienie szarości. Możecie wybierać między delikatną platyną, gołębim, mysim, stalowym, grafitowym, a nawet antracytowym. Dzięki takiej różnorodności każda z was będzie w stanie znaleźć coś dla siebie.

Jeżeli zastanawiacie się, z jakimi kolorami łączyć ten ponadczasowy kolor, to przewrotnie powiemy, że z szarością. Jesienią najmodniejszy jest total look. Jeżeli uważacie, że to nuda to możecie wykorzystać różne odcienie. Przecież platyna z grafitem będzie wyglądała niezwykle stylowo i szykownie. Zresztą na światowych wybiegach dominują tego typu kombinacje. Mimo wszystko chcecie łączyć je z innymi kolorami? Postawcie na czerń lub pastelowy róż.

fot: od lewej Ports 1961; Adeam; Animale; Aigne

Szare ubrania na jesień 2016

Na sklepowych półkach już królują kolekcje na nowy sezon. Dlatego bez większego problemu znajdziecie stylowe swetry, sukienki, płaszcze czy spódnice w tym modnym kolorze. Bez większego problemu wypatrzycie również stylowe dodatki. Nam w oko wpadły sandały na obcasie i kapelusz, który doda klasy każdej stylizacji.

