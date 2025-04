Możesz mieć trudność z wyborem idealnego zestawu prezentowego z kosmetykami. Wybór jest obszerny: możesz wybrać kosmetyki do ciała i twarzy lub też świece i perfumy. Niektóre marki tworzą niebanalne zestawy w świetnych cenach. Poza tym wyglądają bardzo elegancko, bo w większości są zapakowane w ozdobne pudełka.

Podczas selekcji i wybierania zestawu prezentowego na święta, weź pod uwagę wiek osoby obdarowywanej, a także typ kosmetyków. Bliskiej przyjaciółce możesz sprezentować serum do cery trądzikowej i zapewne się nie obrazi, a wręcz podziękuje, jeśli ma takie potrzeby, ale takiego samego upominku nie wręczaj szefowej czy dalszej ciotce - mogą poczuć się urażone.

Warto stawiać na zestawy relaksująco-pielęgnujące. W naszym zestawieniu znalazł się box ze świecą, która pachnie górskim lasem - ma świetną cenę, skład i jest prezentem niskiego ryzyka.

Lepiej unikać kosmetyków, które mają bardzo intensywne lub kontrowersyjne zapachy, a są dedykowane np. do twarzy - tu mamy na myśli dyskusyjny kokos czy różę. W połączeniu z innymi nutami (tu przykład kremu marki {iossi}, o którym piszemy poniżej) mogą być faworytem, ale solo - mogą drażnić.

I koniec końców weź pod uwagę prezenty kosmetyczne do makijażu dobrych jakościowo, sprawdzonych i cenionych marek, na które zazwyczaj „szkoda pieniędzy”. Np. wysokopółkowe produkty do stylizacji brwi marki Benefit Cosmetics ucieszą fankę makijażu bardziej, niż żel do brwi drogeryjnej firmy, który może nie jest jakościowo gorszy, ale nie jest odpowiedni na prezent.

Żurawinowa kolekcja to flagowa kompozycja marki, która od lat powraca na sklepowe półki w okresie jesienno-zimowych. Słodko-kwaśny aromat przypadnie do gustu wielbicielkom grudniowych nut zapachowych. W zestawie znajdują się pojemności 50 ml - idealne do testowania. Sprawdzą się też podczas podróży. Kosmetyki tej linii można też skomponować z innymi produktami i stworzyć autorski zestaw prezentowy, który ucieszy obdarowaną w każdym wieku.

W skład zestawu wchodzą:

Peeling do ciała Świąteczna Żurawina 50 ml,

Masło do ciała Świąteczna Żurawina 50 ml,

Myjka do kąpieli wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu.

fot. Zestaw świąteczny The Body Shop/Materiały prasowe

Kolejny bezpieczny prezent w niskiej cenie. Stara Mydlarnia słynie z produktów otulających i pielęgnujących ciało, zwłaszcza w okresie zimowym. Nie znajdziesz na rynku równie pięknego połączenia klementynki i korzennych przypraw, zamkniętych w uroczych i zgrabnych flakonikach.

W skład zestawu wchodzą:

Żel pod prysznic 200 ml,

Kula do kąpieli 75 g,

Mydło glicerynowe w kształcie gwiazdki 80 g.

fot. Zestaw świąteczny Stara Mydlarnia/Materiały prasowe

Kolejna propozycja dla miłośników zimowych aromatów, ale tym razem dla bardziej tych, które chętnie sięgają po produkty polskich marek i małych manufaktur. Marka Mokosh na przestrzeni kilku ostatnich lat osiągnęła sukces na kosmetycznym rynku i warto chociaż przetestować jej kosmetyki. Okres świąteczny to ku temu świetna okazja.

Lotion nawilża skórę dłoni i pozostawia na niej delikatny ochronny film. Brązujący balsam pozostawia niesztampowy aromat i przede wszystkim - nie powoduje plam i smug. Skóra muśnięta tym produktem wygląda bardzo zdrowo i elegancko (można stosować również na twarz).

W skład zestawu wchodzą:

Nawilżający lotion do dłoni Pomarańcza z cynamonem 100 ml,

Brązujący balsam do ciała i twarzy Pomarańcza z cynamonem 180 ml.

fot. Zestaw prezentowy Mokosh/Materiały prasowe

Marki Resibo nie trzeba przedstawiać. Założycielka marki konsekwentnie tworzy produkty na bazie naturalnych składników, olejów, ekstraktów roślinnych, a unikatowe kremy, toniki i balsamy. W tym roku w jej ofercie pojawiły się tzw. Beauty Boxy, a w nich znajdują się wyselekcjonowane produkty marki.

Jako prezent świąteczny proponujemy taki, który sprawdzi się u posiadaczki każdego typu cery, więc nie jest ryzykownym upominkiem. Aksamitna pianka delikatnie oczyszcza cerę, usuwa resztki makijażu i nie powoduje uczucia ściągnięcia. Tonik przywraca skórze właściwe pH i pozostawia skórę przyjemnie gładką i nawilżoną.

W skład zestawu wchodzą:

Aksamitna pianka oczyszczająca do twarzy 150 ml,

Nawilżający tonik-mgiełka do twarzy, 100 ml.

fot. Zestaw świąteczny Resibo/Materiały prasowe

Marka Hagi Cosmetics tworzy przepięknie opakowane produkty pochodzenia naturalnego do pielęgnacji ciała oraz dla... relaksacji. To prawdziwi specjaliści od łączenia przyjemnego z pożytecznym, dlatego nie mogłyśmy przejść obojętnie obok zestawu świątecznego składającego się z bestsellerowego scrubu z pestek śliwek i jojoba na bazie soli. Znakomicie odżywia, regeneruje skórę i pozostawia otulającą warstwę. Wraz ze świecą sojową „Zimowy Las” tworzą duet doskonały (zawiera olejki eterczne: jodłowy, rozmarynowy, sosnowy i grejpfrutowy).

W skład zestawu wchodzą:

Scrub do ciała z pestek śliwki i jojoba 300 g,

Świeca sojowa o zimowym aromacie 120 g.

fot. Zestaw prezentowy Hagi/Materiały prasowe

Jeśli szukasz kosmetycznego zestawu świątecznego dla osoby o wrażliwej cerze, kosmetyki marki Avene możesz sprezentować jej w ciemno. To jedne z najdelikatniejszych, najbardziej skutecznych produktów przeznaczonych do cery delikatnej, wrażliwej, naczynkowej, która potrzebuje nawilżenia i odżywienia.

Odżywczy krem działa jak kojący plasterek i ratunek dla przesuszonej skóry. Zaletą kremu pod oczy jest to, że w żaden sposób nie oddziałuje negatywnie na oczy - wrażliwcy mogą spokojnie używać go na dzień i na noc. Z takiego prezentu z pewnością ucieszy się i 30-latka, i 70-latka.

W skład zestawu wchodzą:

Odżywczy krem do twarzy 50 ml,

Kojący krem pod oczy 10 ml.

fot. Zestaw prezentowy Avene/Materiały prasowe

Coś dla fanki kosmetyków również musiało znaleźć się w zestawieniu. Jeśli szukasz zestawu dla osoby kochającej makijaż, postaw na sprawdzone marki, np. Benefit Cosmetics. Firma co roku tworzy boxy prezentowe w oparciu o swoje najlepsze produkty, co jest nie lada okazją - wartość zestawu dwukrotnie przekracza cenę, w jakiej można kupić świąteczny zestaw. Jeśli nie na prezent - przetestuj sama matowy bronzer Hoola, cieszącą się świetną opinią maskarę czy unikatowy produkt: bazę pod makijaż, która redukuje widoczność porów.

W skład zestawu wchodzą:

Maskara They're Real! Magnet (pełnowymiarowy produkt),

Bronzer Hoola (pełnowymiarowy produkt),

Żel do brwi Gimme Brow (pełnowymiarowy produkt),

Baza nawilżająca zmniejszająca widoczność porów The POREfessional Hydrate Primer Mini 7,5 ml.

fot. Zestaw świąteczny Benefit Cosmetics/Materiały prasowe

Niezobowiązujący zestaw prezentowy, który sprawdzi się u każdej kobiety. W środku znajdziesz dwa kultowe produkty w rozmiarach podróżnych. Ten upominek sprawdzi się jako dodatek do większego prezentu lub jako samodzielny drobiazg, ale wciąż w dobrej cenie i jakości.

W skład zestawu wchodzą:

Maskara Better Than Sex Mascara w rozmiarze podróżnym 4,8 g,

Odżywczy błyszczyk Lip Injection Extreme powiększający usta 2,8g.

fot. Zestaw prezentowy Too Faced/Materiały prasowe

Marka {iossi} to wyspecjalizowane kosmetyki, które odpowiadają na konkretne potrzeby skóry, dlatego warto upewnić się, jakie oczekiwania, cerę oraz upodobania ma osoba, której chcesz sprezentować taki zestaw.

Na start warto zapoznać się z kosmetykami flagowymi marki, bogatymi w witaminy i antyoksydanty: jedwabiste serum o konsystencji olejku sprawdzi się zwł. w okresie zimowym, a regenerująco-nawilżający krem z różą i acerolą wspiera naturalna regenerację skóry oraz działa przeciwstarzeniowo. Oba produkty są wyjątkowo komfortowe w użytku i dedykowane osobom pow. 30 roku życia.

W skład zestawu wchodzą:

Witaminowy koktajl pod oczy na noc. Retinol, witaminy E i C 10 ml,

Aksamitna róża, regenerująco nawilżający krem z acerolą, różą i algami 50 ml.

fot. Zestaw świąteczny {iossi}/Materiały prasowe

